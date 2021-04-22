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«Подожгли машину и уехали». На улице Орджоникидзе пожарные тушили Toyota RAV4

Припаркованный автомобиль загорелся в Петербурге

Пожарные тушили припаркованный кроссовер утром 22 апреля в Московском районе Петербурга. Очевидец утверждает, что автомобиль подожгли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в ведомство около 9:40. У дома 56 по улице Орджоникидзе загорелся автомобиль Toyota RAV4. В 9:51 машину потушили силами двух машин и 8 человек личного состава. У «Тойоты» выгорел моторный отсек.

По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Саши, неизвестные на автомобиле подъехали, подожгли кроссовер «ну просто вот на глазах» и уехали.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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