Пожарные тушили припаркованный кроссовер утром 22 апреля в Московском районе Петербурга. Очевидец утверждает, что автомобиль подожгли.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в ведомство около 9:40. У дома 56 по улице Орджоникидзе загорелся автомобиль Toyota RAV4. В 9:51 машину потушили силами двух машин и 8 человек личного состава. У «Тойоты» выгорел моторный отсек.
По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Саши, неизвестные на автомобиле подъехали, подожгли кроссовер «ну просто вот на глазах» и уехали.