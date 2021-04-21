«Признание и признательность» героям нашего времени. «Доктор Питер» благодарит врачей Петербурга

В гостинице «Москва» сегодня чествовали медиков, участвующих в лечении петербуржцев от COVID-19. «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» пригласили представителей петербургских клиник, которые входили в так называемую красную зону и поблагодарили их от имени всех горожан. Церемонию мы назвали «Признание и признательность».

Традиционно такую церемонию интернет-издание «Доктор Питер» проводит в рамках ежегодного рейтинга лучших клиник Петербурга по версии медицинского сообщества. Составить его в коронавирусное время невозможно. Поэтому в рамках церемонии на сцену приглашались все клиники, перестроившиеся полностью или частично под работу в инфекционных стационарах, а также медицинские учреждения, оказавшиеся на передовой, — служба скорой помощи и стационары экстренной — некоронавирусной помощи.

На церемонии звучали рассказы о самых ярких случаях выздоровления тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, а их врачи и медсестры — «команды спасения» получали на сцене цветы и символические подарки. Среди удивительных историй, спасение пациента, умиравшего за одну ночь 13 раз, выздоровление пациентов с пересаженным сердцем, тяжелейшим эндокардитом, инсультом. Плюс у всех тяжелая дыхательная недостаточность, обусловленная ковидом.



Слова благодарности врачам произносили вместе с журналистами вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



Врачи стали — без преувеличения — героями нашего времени. Но мы уже надеемся, что в борьбе с коронавирусом будет требоваться все меньше и меньше геройства и скоро наступят обычные рабочие дни, в которые они будут демонстрировать свое мастерство в хирургии и терапии без СИЗов и кислородной поддержки. А пациенты, ориентируясь на рейтинг «Доктора Питера», будут выбирать, где им удалят грыжу, вылечат катаракту или сделают высокотехнологичную операцию. И вполне возможно, что мы находимся как минимум на полпути к возвращению в мирную жизнь.

