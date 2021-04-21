Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, в 14:50 на Мурманском шоссе у самосвала КАМАЗ отказали тормоза и грузовик врезался в несколько машин. В результате пострадали двое водителей, у них травмы средней тяжести. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняют, что участниками аварии, по предварительной информации, стали четыре легковых автомобиля, один грузовой и автобус.

Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Геннадий, чудом сам не попавший в замес, поделился видео момента столкновения. На записях видно, как в притормаживающем плотном потоке самосвал сносит грузовой фургон, толкнув его в микроавтобус, затем легковую Toyota, кроссовер KIA, который от этого врезается в Opel, и потом влетает в автобус. Протащив последний вперед, грузовик наконец останавливается.

По словам Геннадия, поток начал притормаживать, потому что впереди метрах в ста было еще ДТП в левом ряду. Особенно сильно в аварии досталось «Тойоте» и автобусу с самосвалом. «Тойота в списание, кузов повело везде где только можно. Водитель живой и ни одной царапины», — добавляет очевидец.



Из-за ДТП с 15 часов движение по трассе «Кола» в сторону Петербурга оказалось полностью перекрыто. В половине четвертого для проезда освободили одну полосу из двух. На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожных служб и скорая. Затор в сторону Петербурга тянется примерно на 4 километра, в сторону области — более 3 километров.