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Автомобили и автобус на «Коле» снес самосвал без тормозов. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора

Массовая авария на трассе «Кола» под Петербургом попала на видео

Стали известны подробности массовой аварии, заблокировавшей трассу «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти днем 21 апреля. Один из очевидцев заснял, как все произошло.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, в 14:50 на Мурманском шоссе у самосвала КАМАЗ отказали тормоза и грузовик врезался в несколько машин. В результате пострадали двое водителей, у них травмы средней тяжести. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняют, что участниками аварии, по предварительной информации, стали четыре легковых автомобиля, один грузовой и автобус.

Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Геннадий, чудом сам не попавший в замес, поделился видео момента столкновения. На записях видно, как в притормаживающем плотном потоке самосвал сносит грузовой фургон, толкнув его в микроавтобус, затем легковую Toyota, кроссовер KIA, который от этого врезается в Opel, и потом влетает в автобус. Протащив последний вперед, грузовик наконец останавливается.

По словам Геннадия, поток начал притормаживать, потому что впереди метрах в ста было еще ДТП в левом ряду. Особенно сильно в аварии досталось «Тойоте» и автобусу с самосвалом. «Тойота в списание, кузов повело везде где только можно. Водитель живой и ни одной царапины», — добавляет очевидец.

Из-за ДТП с 15 часов движение по трассе «Кола» в сторону Петербурга оказалось полностью перекрыто. В половине четвертого для проезда освободили одну полосу из двух. На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожных служб и скорая. Затор в сторону Петербурга тянется примерно на 4 километра, в сторону области — более 3 километров.

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Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
Лет 7 назад было мощное дтп с самосвалом помню власти клялись что будут лютые техосмотры грузовикам
White Elk
Мне гаи в ответе на запрос по поводу самосвала с болтающимся тормозным цилиндром ответило "все нормально"...
AlBerkut
Кто-то попал...
ОСАГО не хватит, даже если есть, ДСАГО не все оформляют, экономы хреновы. Самосвал на юрлице, за рулём работник или авто 'сдан в аренду'?
А кому-то повезло, например регику и транспортёру рядом...
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