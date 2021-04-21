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Массовая авария перекрыла трассу «Кола» на подъезде к Петербургу. В обратную сторону — пробка из любопытных

Массовое ДТП перекрыло проезд по Мурманскому шоссе в сторону Петербурга

Затор длиной в несколько километров образовался на Мурманском шоссе между Петербургом и Разметелево. Причиной стало массовое ДТП, полностью перекрывшее движение в сторону города.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15 часов поступила информация о ДТП на 19-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Данных о количестве участников пока нет. На видео с места аварии, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно две стоящие посреди дороги легковые машины и автобус, за ними — белый легковой автомобиль с разбитой передней частью, следом кроссовер, столкнувшийся с черным «Опелем», и затем на небольшом расстоянии другие машины.

Из-за аварии движение по трассе в сторону Петербурга полностью перекрыто. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону города тянется уже на 4 километра, начинаясь в Разметелево. В сторону области — тоже пробка на 3,8 километра, но не такая плотная.

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На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Подробности произошедшего уточняются.

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