Мурманскую компанию в Петербурге оставили без грузовика за 8,7 млн рублей, а в Ленобласти угнали лесозаготовитель

Автоворы в Петербурге и Ленинградской области прошлись по спецтехнике. Без «рабочих лошадок» остались фирма из Мурманска, сдающая специальную технику в аренду, и жительница Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», днем 19 апреля в полицию Пушкинского района Петербурга обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из Мурманска. Мужчина рассказал, что в период с 17:30 17 апреля до 15:18 19 апреля от дома 3 по Московскому шоссе похитили грузовик DAF FAT 2017 года выпуска. Машина принадлежит мурманской компании, которая предоставляет услуги аренды спецтехники и возит стройматериалы. Ущерб составил 8,7 миллиона рублей.