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Мурманскую компанию в Петербурге оставили без грузовика за 8,7 млн рублей, а в Ленобласти угнали лесозаготовитель

Угонщики похитили дорогую спецтехнику мурманской фирмы в Петербурге

Автоворы в Петербурге и Ленинградской области прошлись по спецтехнике. Без «рабочих лошадок» остались фирма из Мурманска, сдающая специальную технику в аренду, и жительница Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», днем 19 апреля в полицию Пушкинского района Петербурга обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из Мурманска. Мужчина рассказал, что в период с 17:30 17 апреля до 15:18 19 апреля от дома 3 по Московскому шоссе похитили грузовик DAF FAT 2017 года выпуска. Машина принадлежит мурманской компании, которая предоставляет услуги аренды спецтехники и возит стройматериалы. Ущерб составил 8,7 миллиона рублей.

Тем же днем в полицию Волосовского района Ленобласти обратился 51-летний петербуржец. Он сообщил, что со стоянки в деревне Большая Вруда похитили лесозаготовительную технику Timberjack 1995 года выпуска, которая принадлежит его жене. Машина находилась в аренде у коммерческой фирмы и пропала в период с августа 2020 года по 17 апреля 2021 года. Ущерб мужчина оценил в 2,9 миллиона рублей.

По обоим случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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