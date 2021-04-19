Как сообщает пресс-служба ЗВО, она продлится с четырех дня до шести вечера. Отрабатывать действия к параду в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут не только военнослужащие ЗВО, но и кадеты, юнармейцы и сотрудники других силовых ведомств региона.



Во время этой репетиции будут оттачивать сценарий для парадных расчётов, а отработают строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

