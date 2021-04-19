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Репетиция парада проходит на Дворцовой с музыкой и туристами. «Фонтанка» рассказывает, как её посмотреть, не выходя из дома

ЗВО проводит репетицию парада ко Дню Победы на Дворцовой площади

Четыре тысячи военнослужащих принимают 19 апреля участие в репетиции парада к 9 Мая на главной площади Петербурга. Проезд к Дворцовой затруднен.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, она продлится с четырех дня до шести вечера. Отрабатывать действия к параду в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут не только военнослужащие ЗВО, но и кадеты, юнармейцы и сотрудники других силовых ведомств региона.

Во время этой репетиции будут оттачивать сценарий для парадных расчётов, а отработают строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

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Смотреть репетицию online можно благодаря камерам, установленным на Эрмитаже.

Автомобилисты, тем временем, испытывают трудности с движением на подъездах к Дворцовой. На Гороховой улице близ Адмиралтейства не работает светофор, движение там регулирует сотрудник ГИБДД.

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Комментарии (12)

Garret
Репетиция парада с туристами??))
Как в песне прям:
Из-под арки выезжает плугина полиция,
Становись, туристы, крабом, будет репетиция!
Владислав М
На репетиции парада коронавирус бессилен?
kuk-vasyusha
Вирус не спит!))))
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