Самый богатый российский сенатор увеличил доход в полтора раза. Без «Феррари» тоже не обошлось

Самый большой доход из всех представителей двух палат российского парламента в 2020 году задекларировал Валерий Пономарев, представляющий в Совете Федерации Камчатку. Как следует из документов, опубликованных 16 апреля, в минувшем году его доход составил 4,18 млрд рублей.



Отметим, в 2019-м Пономарев задекларировал 2,7 млрд, в 2018-м — 2,3 млрд руб. В собственности у сенатора машины Bentley, Ferrari и ГАЗ-21, а также три квартиры общей площадью почти в 500 кв. метров. Его жене принадлежит земельный участок на 36 тыс. кв. м. Пономарев занимается бизнесом с девяностых годов, основной капитал сделал на изготовлении регистрационных знаков для автомобилей.

