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Самый богатый российский сенатор увеличил доход в полтора раза. Без «Феррари» тоже не обошлось

Сенатор Валерий Пономарев задекларировал за год доход более чем в 4 млрд рублей

Самый большой доход из всех представителей двух палат российского парламента в 2020 году задекларировал Валерий Пономарев, представляющий в Совете Федерации Камчатку. Как следует из документов, опубликованных 16 апреля, в минувшем году его доход составил 4,18 млрд рублей.

Отметим, в 2019-м Пономарев задекларировал 2,7 млрд, в 2018-м — 2,3 млрд руб. В собственности у сенатора машины Bentley, Ferrari и ГАЗ-21, а также три квартиры общей площадью почти в 500 кв. метров. Его жене принадлежит земельный участок на 36 тыс. кв. м. Пономарев занимается бизнесом с девяностых годов, основной капитал сделал на изготовлении регистрационных знаков для автомобилей.

На втором месте по доходам в Совфеде — сенатор Игорь Зубарев с 2,4 млрд руб. Ему удалось увеличить свой доход в пять раз — в 2019-м он составлял 484,5 млн. Третье место у Александра Бабакова с 483 млн руб.

Ранее «Фонтанка» писала про самых богатых представителей правительства РФ и доходах Дмитрия Медведева.

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Комментарии (1)

jfg3322
вот и средняя по больнице оттуда... 4,18 млрд рублей это в месяц по 350 лямов, а не 17 тысяч...
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