Уход из правительства сказался на доходах Медведева. Экс-премьер почти вдвое увеличил доходы

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев за 2020 год заработал 18,1 млн рублей. Это следует из деклараций, опубликованных 16 апреля на сайте Кремля.
В 2019 году, еще будучи главой правительства РФ, доход Медведеа составил только 11 млн рублей. Секретарь Совбеза Николай Патрушев задекларировал 34,6 млн рублей.
Руководитель администрации президента Антон Вайно отчитался о 12,2 млн рублей дохода, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заработал 12,5 млн, его супруга Татьяна Навка — почти 213 млн рублей.
Доходы мэра Москвы Сергея Собянина не претерпели изменений — он, как и в прошлом году, задекларировал 8,2 млн рублей.