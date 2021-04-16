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Уход из правительства сказался на доходах Медведева. Экс-премьер почти вдвое увеличил доходы

Дмитрий Медведев за год заработал 18 млн рублей

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев за 2020 год заработал 18,1 млн рублей. Это следует из деклараций, опубликованных 16 апреля на сайте Кремля.

В 2019 году, еще будучи главой правительства РФ, доход Медведеа составил только 11 млн рублей. Секретарь Совбеза Николай Патрушев задекларировал 34,6 млн рублей.

Руководитель администрации президента Антон Вайно отчитался о 12,2 млн рублей дохода, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заработал 12,5 млн, его супруга Татьяна Навка — почти 213 млн рублей.

Доходы мэра Москвы Сергея Собянина не претерпели изменений — он, как и в прошлом году, задекларировал 8,2 млн рублей.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
У пескова на ручонке часики висят почти за 90лямов ры. А этот - какой то нищеноид убогий.
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