FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Мантуров сохранил в правительстве первенство по доходам. Он заработал 740 млн рублей

Глава Минпромторга возглавил рейтинг самых богатых членов кабмина

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам 2020 года стал самым богатым членом российского правительства, его заработок возрос на 154 млн рублей. Декларация чиновника опубликована 16 апреля на сайте кабмина.

Из списка собственности главы Минпромторга исчезли участок площадью 11,4 тысячи кв. метров, «Москвич», два гостевых дома — на 1223 и 495 кв. метров и два хозяйственных здания по 200 «квадратов» каждое. Зато он пополнился четырьмя участками на 6000 и 2800, 549 и 271 «квадрат», жилым домом более чем на 3 тысячи метров и гостевым домом на 454 кв. метра.

На втором месте по доходам — министр транспорта Виталий Савельев, он заработал за год 359 млн рублей. На третьем месте — глава Минтранса Николай Шульгинов с 201,6 млн рублей дохода.

Среди супругов членов правительства самый богатый — муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко. Он заработал заработал 269,9 млн рублей — это в 5,2 раза больше, чем в 2019 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Павел Михайлов
Торгашу, имеющему только официального дохода 740 000 000, невозможно понять тех, у кого пенсии и зарплаты 16-100 000 рублей.Он их за людей не считает.
RemyMartin
-Как тебя так угораздило, братан? (Кот)
-Да мразь одна, сиплый этот, отвертку в бочину засадил. (Димон)
(с) х/ф «Бумер»
Piter Russo
Мантуров наверное гениальный человек.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний