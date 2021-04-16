Мантуров сохранил в правительстве первенство по доходам. Он заработал 740 млн рублей

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам 2020 года стал самым богатым членом российского правительства, его заработок возрос на 154 млн рублей. Декларация чиновника опубликована 16 апреля на сайте кабмина.



Из списка собственности главы Минпромторга исчезли участок площадью 11,4 тысячи кв. метров, «Москвич», два гостевых дома — на 1223 и 495 кв. метров и два хозяйственных здания по 200 «квадратов» каждое. Зато он пополнился четырьмя участками на 6000 и 2800, 549 и 271 «квадрат», жилым домом более чем на 3 тысячи метров и гостевым домом на 454 кв. метра.