В Петербурге украли «Эльфа» и оставили без машины ветеринара

Петербургские угонщики прошлись по японским машинам и вместе с привычным внедорожником увели «Эльфа». А у гендиректора одной из городских фирм по классике угнали «корейца».
Как стало известно «Фонтанке», утром 15 апреля в полицию Колпинского района обратился 27-летний местный житель, работающий водителем в фирме своего родственника — индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что в период с 21:00 14 апреля до 5:45 15 апреля от дома 16 по Заводскому проспекту в Колпино пропал принадлежащий его брату грузовик Isuzu Elf 2021 года выпуска с рефрижератором. Ущерб мужчина оценил в 3,2 миллиона рублей.
В полицию Фрунзенского района с заявлением об угоне обратился 44-летний врач ветеринарной клиники. Между одиннадцатью часами вечера 14 апреля и 8 утра 15 апреля у него похитили Nissan X-Trail. Внедорожник 2018 года выпуска пропал от дома 26, корпус 8, по Белградской улице. Ущерб составил 1,4 миллиона рублей.
В Выборгском районе без кроссовера оставили гендиректора одной из коммерческих фирм. Мужчина рассказал полиции, что Hyundai Santa Fe 2019 года пропал от дома 17, корпус 2, по Выборгскому шоссе между половиной девятого часа вечера 14 апреля и десятью утра 15 апреля. Принадлежит автомобиль другой фирме. Стоимость машины мужчина оценил в 2 583 780 рублей.
По всем трем случаям были возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.