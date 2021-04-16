В Петербурге украли «Эльфа» и оставили без машины ветеринара

Петербургские угонщики прошлись по японским машинам и вместе с привычным внедорожником увели «Эльфа». А у гендиректора одной из городских фирм по классике угнали «корейца».



Как стало известно «Фонтанке», утром 15 апреля в полицию Колпинского района обратился 27-летний местный житель, работающий водителем в фирме своего родственника — индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что в период с 21:00 14 апреля до 5:45 15 апреля от дома 16 по Заводскому проспекту в Колпино пропал принадлежащий его брату грузовик Isuzu Elf 2021 года выпуска с рефрижератором. Ущерб мужчина оценил в 3,2 миллиона рублей.