«Султанову М.П.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021 г.», — сообщает 15 апреля пресс-служба столичных судов.

Всё случилось около трёх часов дня 12 апреля в Москве. Мужчина выстрелил четыре раза в Рыжего в спортивном зале дома, где тот жил, и спокойно ушёл с места преступления. Убийство попало на видео.

«Следствием установлено, что после совершения преступления обвиняемый скрывался с места происшествия на общественном транспорте, в котором за денежное вознаграждение обменялся куртками со случайным попутчиком. Причастность его к инкриминируемому преступлению подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей и проведенным опознанием», — рассказали 15 апреля в ГСУ СК России по Москве.