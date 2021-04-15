Хорошевский суд Москвы отправил в СИЗО 33-летнего Матлаба Султанова, обвиняемого в убийстве вора в законе Альберта Рыжего.
«Султанову М.П.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021 г.», — сообщает 15 апреля пресс-служба столичных судов.
предоставлены Хорошевским районным судом г. Москвы
предоставлены Хорошевским районным судом г. Москвы
Всё случилось около трёх часов дня 12 апреля в Москве. Мужчина выстрелил четыре раза в Рыжего в спортивном зале дома, где тот жил, и спокойно ушёл с места преступления. Убийство попало на видео.
«Следствием установлено, что после совершения преступления обвиняемый скрывался с места происшествия на общественном транспорте, в котором за денежное вознаграждение обменялся куртками со случайным попутчиком. Причастность его к инкриминируемому преступлению подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей и проведенным опознанием», — рассказали 15 апреля в ГСУ СК России по Москве.
Предполагаемый киллер Альберта Рыжего на камеру признался в убийстве, но сказал, что денег за это не брал. В качестве мотива 33-летний подозреваемый Матлаб Султанов назвал то, что Гейдаров его «ругал».
Рыжего похоронили 15 апреля на Белоостровском кладбище в поселке Песочный.