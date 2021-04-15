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Предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего арестован на два месяца

Суд арестовал обвиняемого в убийстве Альберта Рыжего

Хорошевский суд Москвы отправил в СИЗО 33-летнего Матлаба Султанова, обвиняемого в убийстве вора в законе Альберта Рыжего.

«Султанову М.П.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021 г.», — сообщает 15 апреля пресс-служба столичных судов.

предоставлены Хорошевским районным судом г. Москвы

Фото: предоставлены Хорошевским районным судом г. Москвы
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предоставлены Хорошевским районным судом г. Москвы

Всё случилось около трёх часов дня 12 апреля в Москве. Мужчина выстрелил четыре раза в Рыжего в спортивном зале дома, где тот жил, и спокойно ушёл с места преступления. Убийство попало на видео.

«Следствием установлено, что после совершения преступления обвиняемый скрывался с места происшествия на общественном транспорте, в котором за денежное вознаграждение обменялся куртками со случайным попутчиком. Причастность его к инкриминируемому преступлению подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей и проведенным опознанием», — рассказали 15 апреля в ГСУ СК России по Москве.

Предполагаемый киллер Альберта Рыжего на камеру признался в убийстве, но сказал, что денег за это не брал. В качестве мотива 33-летний подозреваемый Матлаб Султанов назвал то, что Гейдаров его «ругал».

Рыжего похоронили 15 апреля на Белоостровском кладбище в поселке Песочный.

Фото: предоставлены Хорошевским районным судом г. Москвы

Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии

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Комментарии (3)

260650801
Вот же развели дурачка на убийство... У таких реально в голове извилины есть? Прошел под всеми камерами без всяких масок, засветился при десятке свидетелей.. "Он меня по телефону ругал"
Жесть.
AlBerkut
Матлаб?
Лицензионный хоть, или как автокад тоже пиратский? 🤔

ЗЫ : поискав может найду древнюю фотку с аншлага в Приморском ФРС, там мера пресечения избиралась Арагибария Рено Мегановичу...
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