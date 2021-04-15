Двое сантехников-петербуржцев остались без машин. Странное совпадение — они из одной УК

Петербургские угонщики оставили без корейского и японского кроссоверов сотрудников одной управляющей компании в Красносельском и Пушкинском районах города. Еще один KIA увели с парковки магазина в Ломоносовском районе Ленобласти.



Как стало известно «Фонтанке», утром 14 апреля в полицию обратился 58-летний мужчина, работающий сантехником в управляющей компании. Он сообщил, что между 11 утра 13 апреля и половиной восьмого часа утра 14 апреля от дома 124 по улице Коммунаров кто-то похитил его KIA Sportage 2019 года выпуска. Машина стоимостью 1 303 500 рублей была оборудована дополнительной сигнализацией на открывание дверей.