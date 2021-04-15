Двое сантехников-петербуржцев остались без машин. Странное совпадение — они из одной УК

Петербургские угонщики оставили без корейского и японского кроссоверов сотрудников одной управляющей компании в Красносельском и Пушкинском районах города. Еще один KIA увели с парковки магазина в Ломоносовском районе Ленобласти.
Как стало известно «Фонтанке», утром 14 апреля в полицию обратился 58-летний мужчина, работающий сантехником в управляющей компании. Он сообщил, что между 11 утра 13 апреля и половиной восьмого часа утра 14 апреля от дома 124 по улице Коммунаров кто-то похитил его KIA Sportage 2019 года выпуска. Машина стоимостью 1 303 500 рублей была оборудована дополнительной сигнализацией на открывание дверей.
Вечером того же дня об угоне сообщил еще один сантехник из УК. Его Nissan X-Trail пропал за 40 минут — с 20:00 до 20:40 14 апреля — от дома 4, корпус 7, по Ростовской улице. Стоимость кроссовера 2020 года выпуска заявитель оценил в 1,4 миллиона рублей.
Еще один KIA Sportage увели у 38-летней жительницы Ленобласти. Автомобиль 2019 года выпуска пропал между 11:30 13 апреля и 15:15 14 апреля с парковки магазина «Магнит» в Малом Карлино. Ущерб женщина оценила в 1,7 миллиона рублей.
По всем трем случаям возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).