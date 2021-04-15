Врача закололи в коммуналке в Петербурге. Клинок ножа остался в груди

Жизнь жителей коммуналки на улице Полярников в ночь на 14 апреля превратилась в плохой боевик.



Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, накануне около часа ночи в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что к ней в комнату в доме 12 по улице Полярников зашел 27-летний сосед. Он истекал кровью и просил вызвать скорую.



К моменту приезда медиков мужчина был мертв.



В квартиру к двум ночи приехали с десяток сотрудников СК, полиции и экспертов. Выяснилось, что погибший работал в одной из городских поликлиник терапевтом. Вечером он сидел в своей комнате со знакомым, выпивал, потом на 23 часа мужчины заказали доставку. А уже в 0:30 мужчина в крови пришел за помощью.

