Турция поставила рекорд по приросту заболевших COVID-19

В Турции за последние сутки коронавирус зафиксировали у 62 797 человек, сообщили 14 апреля в Минздраве страны.
Это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, причем с начала апреля этот рекорд обновлялся уже восемь раз. Также за последние сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом — 279. Ранее на этом фоне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган начал ужесточать коронавирусные ограничения: комендантский час продлевается, ограничивается работа кафе и ресторанов, введен запрет на междугородние поездки.