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Турция поставила рекорд по приросту заболевших COVID-19

В Турции выявили максимум заразившихся коронавирусом с начала пандемии

В Турции за последние сутки коронавирус зафиксировали у 62 797 человек, сообщили 14 апреля в Минздраве страны.

Это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, причем с начала апреля этот рекорд обновлялся уже восемь раз. Также за последние сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом — 279. Ранее на этом фоне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган начал ужесточать коронавирусные ограничения: комендантский час продлевается, ограничивается работа кафе и ресторанов, введен запрет на междугородние поездки.

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня 2021 года. В правительстве пообещали сохранить два рейса в неделю на направлении Москва — Стамбул и обратно для вывоза туристов.

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Комментарии (14)

Вашъ Хозяинъ
Государственным СМИ нет ни какого доверия. Только в России все хорошо ибо так Пупкин сказал.
Woodruff Shnibbll
Источник информации - Москва, Кремль?
Набеглов
А тем кто привился Спутником тоже нельзя в Турцию? потому что можно заболеть? Значит Спутник не является прививкой от ковида?
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