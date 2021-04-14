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В МИД РФ прокомментировали подготовку к грядущей встрече Путина и Байдена

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское ведомство делает свою часть работы по встрече президентов РФ и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проработку грядущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что российское ведомство свою часть работы делает.

«Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем», — сообщила она 14 апреля в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Фонтанка» писала, что телефонный разговор Путина и Байдена состоялся накануне, 13 апреля.

В Кремле уточнили, что инициатором переговоров выступил президент США, ещё раз подтвердивший готовность лично встретиться с российским коллегой.

После общения с Байденом Путин созвонился с финским президентом. Именно эта страна может стать местом встречи лидеров двух стран.

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Комментарии (7)

265861759
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 cемь

Заранее большое человеческое спaсибо..
Serg_I
Единственный вариант дружбы с амерами - это дружить против кого-то... Амерам нужны китайцы с корейцами, для нас же это "заклятые друзья"... Так что прорыва от встречи не будет, впрочем - как и провала!
nuga
Дурилка картонная этот Бидон,как и все американские политики. Разводят президентов,как лохов,начиная с Горбача.Изучили давно их тактику. Обещать,врать,а потом расправлятся. Горбачу много чего наобещали,а Нато придвинули к самым границам России,так и сейчас возня на Украине с целью скорейшего размещения войск Нато.У амеров на все законные возражения ответ один-это не обсуждается,т е где нам нужно,там и будут наши базы и флот.
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