В МИД РФ прокомментировали подготовку к грядущей встрече Путина и Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проработку грядущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что российское ведомство свою часть работы делает.



«Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем», — сообщила она 14 апреля в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».



«Фонтанка» писала, что телефонный разговор Путина и Байдена состоялся накануне, 13 апреля.



В Кремле уточнили, что инициатором переговоров выступил президент США, ещё раз подтвердивший готовность лично встретиться с российским коллегой.

