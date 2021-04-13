FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

После разговора с Байденом Путин созвонился с финским президентом. Именно Финляндия принимала первую встречу Путина и Трампа

Финляндия может стать местом встречи Байдена и Путина

Долгий разговор состоялся вечером между Владимиром Путиным и его коллегой из Финляндии Саули Ниинистё, сообщает канцелярия финского президента 13 апреля.

«Президенты говорили о напряженной ситуации на Крымском полуострове и на российско-украинской границе. Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации с переброской войск и подчеркнул необходимость обсуждения и мер по снижению напряженности», — заявила финская сторона. Одной из тем стали и условия содержания Алексея Навального в тюрьме.

Более того, Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Байденом, а также об их планируемой встрече.

«Саули Ниинистё поделился своей новой инициативой проведения в финской столице в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью возрождения «духа Хельсинки». Поддержав эту идею, Владимир Путин привлёк внимание к преследующему, по сути, те же цели предложению российской стороны о встрече глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении Кремля.

С 1975 года Финляндия не раз выступала принимающей стороной для встреч на высоком уровне, в том числе глав США и СССР/РФ. В частности, первые полноформатные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина прошли в Хельсинки в 2018 году.

В телефонном разговоре с президентом России Байден предложил встретиться в третьей стране в «ближайшие месяцы».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (9)

virtvid
Видимо разговор не был томным
Otkating
ты убийца
кто как обязывается так и называется
ты убийца
кто как обязывается так и называется
ты убийца
кто как обязывается так и называется

Вот и весь разговор.
Skazochny
ты убийца
кто как обязывается так и называется
ты убийца
кто как обязывается так и называется
ты убийца
кто как обязывается так и называется

Вот и весь разговор.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний