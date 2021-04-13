После разговора с Байденом Путин созвонился с финским президентом. Именно Финляндия принимала первую встречу Путина и Трампа

«Президенты говорили о напряженной ситуации на Крымском полуострове и на российско-украинской границе. Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации с переброской войск и подчеркнул необходимость обсуждения и мер по снижению напряженности», — заявила финская сторона. Одной из тем стали и условия содержания Алексея Навального в тюрьме.

Долгий разговор состоялся вечером между Владимиром Путиным и его коллегой из Финляндии Саули Ниинистё, сообщает канцелярия финского президента 13 апреля.

Более того, Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Байденом, а также об их планируемой встрече.



«Саули Ниинистё поделился своей новой инициативой проведения в финской столице в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью возрождения «духа Хельсинки». Поддержав эту идею, Владимир Путин привлёк внимание к преследующему, по сути, те же цели предложению российской стороны о встрече глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении Кремля.

С 1975 года Финляндия не раз выступала принимающей стороной для встреч на высоком уровне, в том числе глав США и СССР/РФ. В частности, первые полноформатные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина прошли в Хельсинки в 2018 году.

В телефонном разговоре с президентом России Байден предложил встретиться в третьей стране в «ближайшие месяцы».