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В Минкульте высказались о смене директора Александринского театра

Будущий директор Александринского театра — министр культуры Коми

В Министерстве культуры подтвердили ранее опубликованную «Фонтанкой» информацию о предстоящей смене директора Александринского театра. О назначении на эту должность министра культуры Коми Сергея Емельянова высказалась статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова.

«В пользу Емельянова высказался Валерий Фокин, обратив внимание на его молодость и энергию. Мы согласились с этим предложением, министерству важно, чтоб была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением. На посту министра культуры региона Сергей Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в общероссийской культурной повестке», — цитирует ее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Ранее 13 апреля «Фонтанка» сообщила, что 26 апреля в Александринском театре, как ожидается, будет представлен новый директор. Он сменит Рината Досмухаметова, занимавшего эту должность с 25 апреля 2018 года.

28-летний Сергей Емельянов родом из Ухты, выпускник Ухтинского государственного технического университета и Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. До назначения на должность министра работал директором городского дворца культуры Ухты. Среди других его должностей — председатель Координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа России.

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Комментарии (7)

f0ntan
Собрались эксперды, которые не понимают разницы между директором театра и художественным руководителем. Художественным руководителем Александринки, который ставит спектакли, как был Фокин, так и остался. А директор в театрах отвечает за хозяйственную часть. Если Фокин согласен со сменой директора, значит, прошлый директор Александринки проворовался. Из известных и скандальных директоров театров можно вспомнить директора Михайловсого театра бананового короля Кехмана. А художественный руководитель Михайловского театра на сегодня Ведерников
Мужской Взгляд
Политика "озеленения кадров" докатилась до мельпомены. 18 есть - можно и в министры.
265112968
А... понял. Нет ли тут пропаганды ЛГБТ или как стать министром в 23 года?
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