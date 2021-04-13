В Минкульте высказались о смене директора Александринского театра

«В пользу Емельянова высказался Валерий Фокин, обратив внимание на его молодость и энергию. Мы согласились с этим предложением, министерству важно, чтоб была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением. На посту министра культуры региона Сергей Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в общероссийской культурной повестке», — цитирует ее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

В Министерстве культуры подтвердили ранее опубликованную «Фонтанкой» информацию о предстоящей смене директора Александринского театра. О назначении на эту должность министра культуры Коми Сергея Емельянова высказалась статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова.

Ранее 13 апреля «Фонтанка» сообщила, что 26 апреля в Александринском театре, как ожидается, будет представлен новый директор. Он сменит Рината Досмухаметова, занимавшего эту должность с 25 апреля 2018 года.



28-летний Сергей Емельянов родом из Ухты, выпускник Ухтинского государственного технического университета и Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. До назначения на должность министра работал директором городского дворца культуры Ухты. Среди других его должностей — председатель Координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа России.

