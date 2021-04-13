Александринский театр сменит директора. СМИ предположили имя нового

В СМИ просочилась информация о кандидатуре предполагаемого будущего директора театра. Рината Досмухамедова на этом посту может сменить Сергей Емельянов, в настоящее время занимающий должность министра культуры Коми. По данным информагентства БНК, руководитель культурного ведомства покинет пост 25 апреля, пока же он официально находится в отпуске. После этого, по данным издания, Емельянов займет пост директора Александринского театра.



Сергей Емельянов может стать самым молодым директором Александринского театра. Он родился в Ухте 2 сентября 1993 года. Окончил Ухтинский государственный технический университет по направлению «менеджмент», затем Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина по направлению «культурология». Был директором городского дворца культуры Ухты, в 2016 году стал одним из самых молодых министров региона Коми, заняв должность министра культуры, туризма и архивного дела. В 2018 году был избран, а потом и переизбран председателем Координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа России. В 2019 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский отметил Республику Коми «как регион — лидер по реализации национального проекта "Культура"».

