FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Пожар на «Невской Мануфактуре»

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Александринский театр сменит директора. СМИ предположили имя нового

Нового директора Александринского ждут в театре в конце апреля

Как стало известно «Фонтанке» от трех не связанных друг с другом источников, 26 апреля в Александринском театре ожидается смена директора. Официальных документов из Министерства культуры по этому поводу в театр еще не поступало.

В СМИ просочилась информация о кандидатуре предполагаемого будущего директора театра. Рината Досмухамедова на этом посту может сменить Сергей Емельянов, в настоящее время занимающий должность министра культуры Коми. По данным информагентства БНК, руководитель культурного ведомства покинет пост 25 апреля, пока же он официально находится в отпуске. После этого, по данным издания, Емельянов займет пост директора Александринского театра.

Сергей Емельянов может стать самым молодым директором Александринского театра. Он родился в Ухте 2 сентября 1993 года. Окончил Ухтинский государственный технический университет по направлению «менеджмент», затем Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина по направлению «культурология». Был директором городского дворца культуры Ухты, в 2016 году стал одним из самых молодых министров региона Коми, заняв должность министра культуры, туризма и архивного дела. В 2018 году был избран, а потом и переизбран председателем Координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа России. В 2019 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский отметил Республику Коми «как регион — лидер по реализации национального проекта "Культура"».

Напомним, нынешний директор театра Ринат Досмухамедов был представлен коллективу Александринского театра 25 апреля 2018 года.

«Фонтанка» направила запрос в Министерство культуры с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о смене директора театра, ответ на момент написания новости еще не поступил.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний