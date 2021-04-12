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«Фонтанке» стало известно, о чём спрашивали главреда «Важных историй» в Следственном комитете

Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин после допроса в Следственном комитете рассказал «Фонтанке», что следователей ГСУ СК РФ интересуют принципы организации работы в «Новой газете» и то, каким образом журналист смог получить доступ к фотографиям бывшей жены Игоря Сечина, которые она публиковала в «закрытом аккаунте» в Instagram.

Адвокат Анна Ставицкая и Роман Анин после допроса в СК.
Адвокат Анна Ставицкая и Роман Анин после допроса в СК.Фото: Ирина Долинина
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«Допрос длился час. В основном следователя очень интересовало, как устроен процесс публикации статей в «Новой газете» (Анин работал в «Новой газете» в 2006–2020 годах — Прим. ред.). Спрашивали, кто ответственен за это, кто на каждом этапе согласовывает. Я пытался объяснить, что СМИ — это не Следственный комитет, что там нет начальника, который ставит свою финальную визу, а решения принимаются коллегиально на планёрках. Второй вопрос, который их сильно интересовал — это как я получил доступ к фотографиям Ольги Сечиной в Instagram, учитывая, что у неё закрытый профиль. Я говорил, что Instagram — это публичная социальная сеть. И если пользователь выкладывает фотографии даже в закрытом профиле, то доступ может получить неограниченный круг лиц», — рассказал журналист.

Роман Анин уверен, что «если она добровольно публикует снимки в интернете, то не может быть никакого состава преступления в том, что кто-то получил доступ к этим фотографиям».

В пятницу 9 апреля к Роману Анину пришли с обыском сотрудники СК и ФСБ. После семичасового обыска журналист был доставлен на допрос в Следственный комитет, но отказался от дачи показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ. Уголовное дело расследуется по второй части 137 статьи УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения»). Оно касается публикации Анина 2016 года в «Новой газете» про экс-супругу Игоря Сечина и одну из самых роскошных яхт с мире «St. Princess Olga».

В поддержку журналиста ранее выступил ряд редакций независимых СМИ в России, представители Евросоюза, партия «Яблоко» и другие.

Интервью с Романом Аниным читайте на «Фонтанке» 13 апреля.

Адвокат Анна Ставицкая и Роман Анин после допроса в СК.
Адвокат Анна Ставицкая и Роман Анин после допроса в СК.Фото: Ирина Долинина

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Комментарии (12)

reyals
Паренька прессуют из-за статейки пятилетней давности?
dragvs
ФСБ - прислуга путинских олигархов. Страну нагнули, поставили на колени, никакой оккупации не требуется.
OldObyvatel
«Что знают двое, знает и свинья» - старинная немецкая пословица.
Если о ней не знают следователи СК, то остается только пожалеть болезных и посоветовать им больше читать.
Человек выкладывает фото якобы в закрытом сайте, а где гарантия, что допущенные к тайне не растрезвонят "по секрету всему свету" в силу каких либо обстоятельств, например, личной обиды или за денежное вознаграждение.
И найти виновника трудно, практически, невозможно. А журналист-расследователь не обязан раскрывать источник информации.
Да, в некотором смысле, нарушена тайна личной жизни, но, оказывается, сия тайна является попыткой скрыть преступление - трату средств, значительно превосходящих доход известных лиц.
Попытка же СК преследовать журналиста-расследователя попахивает желанием скрыть преступление, что само по себе нонсенс для нормального общества, но принято в РФ, где у власти - банда преступников.
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