«Допрос длился час. В основном следователя очень интересовало, как устроен процесс публикации статей в «Новой газете» (Анин работал в «Новой газете» в 2006–2020 годах — Прим. ред.). Спрашивали, кто ответственен за это, кто на каждом этапе согласовывает. Я пытался объяснить, что СМИ — это не Следственный комитет, что там нет начальника, который ставит свою финальную визу, а решения принимаются коллегиально на планёрках. Второй вопрос, который их сильно интересовал — это как я получил доступ к фотографиям Ольги Сечиной в Instagram, учитывая, что у неё закрытый профиль. Я говорил, что Instagram — это публичная социальная сеть. И если пользователь выкладывает фотографии даже в закрытом профиле, то доступ может получить неограниченный круг лиц», — рассказал журналист.



Роман Анин уверен, что «если она добровольно публикует снимки в интернете, то не может быть никакого состава преступления в том, что кто-то получил доступ к этим фотографиям».



В пятницу 9 апреля к Роману Анину пришли с обыском сотрудники СК и ФСБ. После семичасового обыска журналист был доставлен на допрос в Следственный комитет, но отказался от дачи показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ. Уголовное дело расследуется по второй части 137 статьи УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения»). Оно касается публикации Анина 2016 года в «Новой газете» про экс-супругу Игоря Сечина и одну из самых роскошных яхт с мире «St. Princess Olga».

