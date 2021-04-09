К главному редактору «Важных историй» пришли с обыском сотрудники ФСБ

У главного редактора «Важных историй» Романа Анина проводится обыск. О приходе к Роману Анину представителей ФСБ сообщает вечером 9 апреля его издание в своём Telegram-канале.

«Роман не выходит на связь. На место уже едут адвокаты», — добавили коллеги Анина. Подробностей у них пока нет.

Как пишет «Открытые медиа» со ссылкой на знакомого Анина, ФСБ давно интересовалась деятельностью журналиста. За ним якобы была установлена слежка после публикации в «Новой газете», где он тогда работал спецкором, статьи о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой. Статью «Тайна "Принцессы Ольги"» позже удалили по требованию суда. В декабре внимание спецслужб якобы привлекло расследование «Важных историй» о бывшем зяте Владимира Путина — Кирилле Шамалове.