К главному редактору «Важных историй» пришли с обыском сотрудники ФСБ

У главного редактора «Важных историй» Романа Анина проводится обыск. О приходе к Роману Анину представителей ФСБ сообщает вечером 9 апреля его издание в своём Telegram-канале.
«Роман не выходит на связь. На место уже едут адвокаты», — добавили коллеги Анина. Подробностей у них пока нет.
Как пишет «Открытые медиа» со ссылкой на знакомого Анина, ФСБ давно интересовалась деятельностью журналиста. За ним якобы была установлена слежка после публикации в «Новой газете», где он тогда работал спецкором, статьи о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой. Статью «Тайна "Принцессы Ольги"» позже удалили по требованию суда. В декабре внимание спецслужб якобы привлекло расследование «Важных историй» о бывшем зяте Владимира Путина — Кирилле Шамалове.
«"Важные истории" — это новое медиа, которое основали известные журналисты-расследователи России. Мы не приемлем цензуру и новости, лишенные смысла», — так позиционирует себя само издание, созданное в 2020 году.