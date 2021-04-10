Обыск у главреда «Важных историй» продлился семь часов. Его везут на ночной допрос в СК

У главного редактора «Важных историй» Романа Анина закончился обыск, который проводили сотрудники ФСБ. Об этом его коллеги сообщают ночью 10 апреля.
«Обыск длился почти 7 часов. Теперь — ночной допрос», — пишут они в своём Telegram-канале.
По их словам, проводимые мероприятия связаны с уголовным делом, возбуждённым по второй части 137-й статьи УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения).
По информации адвоката Анны Ставицкой, которая сопровождает журналиста этой ночью, дело было возбуждено ещё в сентябре 2016 года, а вновь возобновлено в марте 2021 года. Юридическую помощь Анину также оказывает ещё один защитник — Василий Грищук.
Со ссылкой на картотеку Басманного суда Москвы издание также пишет, что обыск был санкционировал в начале апреля этого года судьёй Ириной Вырышевой.
Ранее уже сообщалось что, он может быть связан с делом 2016 года и текстом о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой, который был опубликован в «Новой газете». Тогда глава корпорации подал на Анина и главреда «Новой» в суд. Журналисты его проиграли и удалили статью.