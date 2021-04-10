Обыск у главреда «Важных историй» продлился семь часов. Его везут на ночной допрос в СК

По их словам, проводимые мероприятия связаны с уголовным делом, возбуждённым по второй части 137-й статьи УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения).

У главного редактора «Важных историй» Романа Анина закончился обыск, который проводили сотрудники ФСБ. Об этом его коллеги сообщают ночью 10 апреля.

По информации адвоката Анны Ставицкой, которая сопровождает журналиста этой ночью, дело было возбуждено ещё в сентябре 2016 года, а вновь возобновлено в марте 2021 года. Юридическую помощь Анину также оказывает ещё один защитник — Василий Грищук.

Со ссылкой на картотеку Басманного суда Москвы издание также пишет, что обыск был санкционировал в начале апреля этого года судьёй Ириной Вырышевой.

Ранее уже сообщалось что, он может быть связан с делом 2016 года и текстом о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой, который был опубликован в «Новой газете». Тогда глава корпорации подал на Анина и главреда «Новой» в суд. Журналисты его проиграли и удалили статью.