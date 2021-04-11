FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +14
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Евросоюз обеспокоен задержанием главреда «Важных историй» Романа Анина

Служба внешних связей ЕС выпустила заявление в связи с задержанием российского журналиста Романа Анина

Евросоюз опубликовал заявление, посвященное задержанию главного редактора «Важных историй» Романа Анина. Об этом 11 апреля сообщили в Европейской службе внешних связей.

«Европейский Союз обеспокоен недавним обыском, кратковременным задержанием и допросом главного редактора независимого исследовательского СМИ «Важные истории» Романа Анина, который руководил многочисленными журналистскими расследованиями организованной преступности и коррупции в России. СМИ обязаны сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес. Государственные органы должны гарантировать, что журналисты могут выполнять свою законную работу, а не препятствовать им или запугивать их», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе также подчеркнули, что в последние годы в России значительно ухудшилась ситуация со свободой слова в СМИ. «Мы призываем российские власти соблюдать свои международные и национальные обязательства. Следует уважать свободу средств массовой информации. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом», — подчеркнули европейские чиновники.

Ранее «Фонтанка» писала, что официально Анин проходит свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Обыск и допрос журналиста прошел 9 апреля.

По данным «Важных историй», уголовное дело возбудили в сентябре 2016 года, оно было приостановлено и возобновлено 24 марта 2021-го. Ранее сообщалось, что дело может быть связано с текстом о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой, который был опубликован в «Новой газете». Тогда глава корпорации подал на Анина и главреда «Новой» в суд. Журналисты его проиграли и удалили статью.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265078381
А не насрать ли нам на этот Гейсосюз со своими нравоучениями?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний