Евросоюз обеспокоен задержанием главреда «Важных историй» Романа Анина

«Европейский Союз обеспокоен недавним обыском, кратковременным задержанием и допросом главного редактора независимого исследовательского СМИ «Важные истории» Романа Анина, который руководил многочисленными журналистскими расследованиями организованной преступности и коррупции в России. СМИ обязаны сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес. Государственные органы должны гарантировать, что журналисты могут выполнять свою законную работу, а не препятствовать им или запугивать их», — говорится в заявлении.

Евросоюз опубликовал заявление, посвященное задержанию главного редактора «Важных историй» Романа Анина. Об этом 11 апреля сообщили в Европейской службе внешних связей.

В Евросоюзе также подчеркнули, что в последние годы в России значительно ухудшилась ситуация со свободой слова в СМИ. «Мы призываем российские власти соблюдать свои международные и национальные обязательства. Следует уважать свободу средств массовой информации. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом», — подчеркнули европейские чиновники.



Ранее «Фонтанка» писала, что официально Анин проходит свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Обыск и допрос журналиста прошел 9 апреля.

