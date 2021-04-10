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Главред «Важных историй», которого ночью допрашивали в СК, проходит свидетелем по уголовному делу

Журналист Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу после текста о Сечине

Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом 10 апреля «Интерфаксу» сообщила его адвокат Анна Ставицкая.

Накануне у журналиста прошел обыск, а затем его увезли в Следственный комитет на ночной допрос. В издании уточнили, что Анин отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Повторный допрос должен состояться в понедельник.

В пятницу сотрудники ФСБ обыскали квартиру журналиста в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным «Важных историй», дело возбудили в сентябре 2016 года, оно было приостановлено и возобновлено 24 марта 2021-го. Ранее сообщалось, что дело может быть связано с текстом о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой, который был опубликован в «Новой газете». Тогда глава корпорации подал на Анина и главреда «Новой» в суд. Журналисты его проиграли и удалили статью.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
В нормальной стране спрашивали бы откуда деньги на яхту. А не запугивали бы свидетелей.
265850341
Каждый кто свидетель должен пережить обыск и допрос ночью:)
lamer
Смешались в кучу: кони, люди, паровоз. Сечин, яхта.... А по факту - пока свидетель по какому-то уголовному делу. Недавно тоже отстаивали бывшего писателя, а оказался шпиеном.
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