Главред «Важных историй», которого ночью допрашивали в СК, проходит свидетелем по уголовному делу

Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом 10 апреля «Интерфаксу» сообщила его адвокат Анна Ставицкая.



Накануне у журналиста прошел обыск, а затем его увезли в Следственный комитет на ночной допрос. В издании уточнили, что Анин отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Повторный допрос должен состояться в понедельник.



В пятницу сотрудники ФСБ обыскали квартиру журналиста в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным «Важных историй», дело возбудили в сентябре 2016 года, оно было приостановлено и возобновлено 24 марта 2021-го. Ранее сообщалось, что дело может быть связано с текстом о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой, который был опубликован в «Новой газете». Тогда глава корпорации подал на Анина и главреда «Новой» в суд. Журналисты его проиграли и удалили статью.