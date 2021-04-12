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В Андреевском соборе в Петербурге бутылкой разбили витрину церковной лавки

Прихожане скрутили мужчину, который повредил церковную лавку в соборе в Петербурге

Неадекватного мужчину задержали в соборе на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, накануне около 14 часов мужчина вошел в Андреевский собор на 6-й линии Васильевского острова, 11. Он вел себя неадекватно, а когда к нему обратились служители собора, начал размахивать руками, а затем бросил бутылку в витрину церковной лавки. Она разбилась.

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Еще до приезда полиции мужчину скрутили прихожане.

Его увезли в отдел, где, по предварительной информации, ему потребовался осмотр специализированной психиатрической помощи.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Торговцев из храма изгонял, не?
265847113
"свободу политзаключенному!"
nuga
Весеннее обострение
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