Неадекватного мужчину задержали в соборе на Васильевском острове.
Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, накануне около 14 часов мужчина вошел в Андреевский собор на 6-й линии Васильевского острова, 11. Он вел себя неадекватно, а когда к нему обратились служители собора, начал размахивать руками, а затем бросил бутылку в витрину церковной лавки. Она разбилась.
Еще до приезда полиции мужчину скрутили прихожане.
Его увезли в отдел, где, по предварительной информации, ему потребовался осмотр специализированной психиатрической помощи.