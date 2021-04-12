У клуба Money Honey в центре Петербурга ночью произошла массовая драка. Четверых увезли в больницы с ножевыми

Как стало известно «Фонтанке», около половины пятого утра 12 апреля в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у клуба на Садовой, 28, дерется несколько десятков мужчин. В толпе мелькают ножи.



Прибывшие на место силовики выяснили, что произошел конфликт двух компаний — граждан Киргизии и уроженцев Республики Тыва. Скорые увезли с места битвы четверых: 19-летнего с ножевым в грудь доставили в Мариинскую больницу, 21-летнего с раной в живот и 22-летнего с резаными ранами рук — в НИИ скорой помощи, а 18-летнего, также с порезанными руками, — в больницу № 26 .

