У клуба Money Honey в центре Петербурга ночью произошла массовая драка. Четверых увезли в больницы с ножевыми

Как стало известно «Фонтанке», около половины пятого утра 12 апреля в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у клуба на Садовой, 28, дерется несколько десятков мужчин. В толпе мелькают ножи.
Прибывшие на место силовики выяснили, что произошел конфликт двух компаний — граждан Киргизии и уроженцев Республики Тыва. Скорые увезли с места битвы четверых: 19-летнего с ножевым в грудь доставили в Мариинскую больницу, 21-летнего с раной в живот и 22-летнего с резаными ранами рук — в НИИ скорой помощи, а 18-летнего, также с порезанными руками, — в больницу
На месте полицейские задержали 13 человек, их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
Как сообщили в ГУ МВД, по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Фонтанка» писала о еще одной массовой драке, которая произошла перед выходными на Сенной площади. В полицию после нее попали 10 человек. Сам конфликт попал на видео .