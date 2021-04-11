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Межэтнический конфликт со стрельбой разгорелся у Сенной площади. Полиция вылавливала участников два дня

Уголовное дело возбуждено по факту драки иностранцев в центре Петербурга

Полиция по горячим следам раскрыла дерзкое хулиганство со стрельбой у торгового центра в Адмиралтейском районе, об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

О драке у ТЦ рядом с Сенной площадью бдительные граждане сообщили в дежурную часть ещё в пятницу вечером. Прибывшие на место сотрудники ГУ МВД никого на месте не застали. Спустя некоторое время в главк позвонили ещё раз, в этот раз обеспокоенный горожанин заявил о стрельбе по тому же адресу. Наряд выехал второй раз и нашёл гильзы с резиновыми пулями на месте. Участников конфликта снова след простыл.

ГУ МВД России по г. СанктПетербургу

Были проверены больницы, в одну из них поступал 25-летний молодой человек с множественными резаными ранами. Пояснения врачам он давать отказался.

10 апреля на Садовой, недалеко от места происшествия, были задержаны и доставлены в отдел полиции десять граждан одного из государств Средней Азии и также уроженцев северокавказской республики в возрасте от 16 до 32 лет. Один из доставленных был госпитализирован в медучреждение с ранением, полученным ранее в ходе конфликта.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Четверо участников задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще двух граждан. Остальные, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, были опрошены и отпущены.

В пятницу, напомним, жителей Петербурга возмутила стрельба из свадебного кортежа. Стрелок уже задержан, он признался, что нажимал на спусковой крючок без причины.

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Комментарии (21)

kuk-vasyusha
Они тоже россияне блин!))
iphonedimona
Там, где стреляют, вы не встретите гуманоидов с запотевшими забралами. Они на вас потом оторвутся, на мирных акциях, где не стреляют.
265046605
Так это же итальянцы, им можно.
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