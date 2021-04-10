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«Кто стрелял? Зачем стрелял?» Свадебная пальба в Петербурге стала уголовным делом, гости показали свои пистолеты

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве после стрельбы на свадьбе

Петербургские оперативники задержали владельца пистолета, который выстрелил несколько раз во время празднования свадьбы в Красносельском районе. Как сообщает 10 апреля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина, которому теперь вменяют хулиганство, является гендиректором строительной компании.

34-летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг предпочитает мощный травматический пистолет Grand Power с внушительными габаритами.

На кадрах оперативной съемки запечатлены гости свадьбы. У многих в недешевых машинах (BMW, Mercedes в тюнинге от Brabus) нашлось оружие. Полиция извлекала для изучения и фотофиксации из салонов травматический «Макарыч» и уже указанный выше Grand Power. Гости на видеозаписи уверяют, что владеют всем этим на законных основаниях, к тому же все трезвые. «Кто стрелял? Зачем стрелял?» — неуверенно возмутился один из них.

ГУ МВД по СПб и ЛО

В итоге был задержан Шаиг. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Опустив глаза в пол, он признался, что без причины стрелял 2–3 раза в воздух в Красносельском районе. На свадьбе был в качестве приглашённого гостя, фамилии жениха, который приходится другом, не помнит. В квартире у подозреваемого нашлись также карабин «Вепрь» и итальянское ружьё Benelli.

Все оружие было изъято, сам стрелок доставлен в отдел полиции, где задержан по ст. 91 УПК РФ.

Накануне в пятом часу вечера очевидец сообщил в полицию о стрельбе на Летчика Лихолетова. Стрелок якобы сам сдался полиции, сотрудники МВД же поехали поздравить молодоженов в ресторан «Золотой двор».

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Комментарии (16)

OldObyvatel
- И дикий же народ.
- Да, дети гор. ©
Здесь вам не равнина - здесь климат иной.©
Понять и простить. Вернуть травмат с извинениями перед Кадыровым. На всякий случай.
мухомор
Скоро у них будет легальные короткостволы. Вот будет весело.
260551481
Улыбнуло, неужели вы наивно полагаете что диаспора не "порешает вопросы" с кривоохранительными органами?!
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