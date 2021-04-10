На кадрах оперативной съемки запечатлены гости свадьбы. У многих в недешевых машинах (BMW, Mercedes в тюнинге от Brabus) нашлось оружие. Полиция извлекала для изучения и фотофиксации из салонов травматический «Макарыч» и уже указанный выше Grand Power. Гости на видеозаписи уверяют, что владеют всем этим на законных основаниях, к тому же все трезвые. «Кто стрелял? Зачем стрелял?» — неуверенно возмутился один из них.

В итоге был задержан Шаиг. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Опустив глаза в пол, он признался, что без причины стрелял 2–3 раза в воздух в Красносельском районе. На свадьбе был в качестве приглашённого гостя, фамилии жениха, который приходится другом, не помнит. В квартире у подозреваемого нашлись также карабин «Вепрь» и итальянское ружьё Benelli.



Все оружие было изъято, сам стрелок доставлен в отдел полиции, где задержан по ст. 91 УПК РФ.



Накануне в пятом часу вечера очевидец сообщил в полицию о стрельбе на Летчика Лихолетова. Стрелок якобы сам сдался полиции, сотрудники МВД же поехали поздравить молодоженов в ресторан «Золотой двор».