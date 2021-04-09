Как стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что неизвестные стреляли из свадебного кортежа поступило в петербургскую полицию около девяти вечера от очевидцев.
По предварительной информации нашего издания, тревожные звуки, которые обратили на себя внимание петербуржцев, раздались в Красносельском районе. Предполагаемый нарушитель общественного спокойствия якобы сам пришёл в 42-й отдел полиции, но без оружия. В дежурной части подтвердили, что у них содержится некий «стрелок со свадьбы», отметив, что «выйдет он ещё не скоро».
автор видео читатель «Фонтанки» Александр
После случившегося в Красном Селе остальные гости торжества, а их было несколько сотен, проследовали в ресторан на Белевском проспекте, что в Невском районе. То, что произошло дальше попало в объективы горожан, видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как видно на записи, у заведения в большом количестве работали полицейские. Аналогичный ролик в редакцию прислал читатель «Фонтанки».
Предварительно, участников праздника обыскивали на предмет наличия оружия и рассаживали по автобусам с привлечением кинологов, ОМОНа и ППС. Часть из них развезли по отделам полиции.
«Дорожный инспектор» также пишет, что в Красносельском районе задержали представителей азербайджанской диаспоры.
«Фонтанка» обратилась за официальным комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.