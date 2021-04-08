Программный год. Как господдержка малого бизнеса и ипотеки помогла банкам выйти в плюс

Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться







На круглом столе, организованном «Фонтанкой» и порталом «ТТ Финанс», представители банковской отрасли рассказали о кредитных каникулах и субсидируемых кредитах, а также о том, как новая реальность спровоцировала бурное развитие цифровых каналов и онлайн-продуктов. Плюс к активам (и пассивам тоже) В 2020 году только первый квартал прошел в стандартном режиме — дальше пришлось корректировать работу под новые условия. Но результат именно для банковской отрасли оказался положительным. Так, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк увеличил активы более чем на 18% — почти до 3 трлн рублей, — сообщил председатель территориального подразделения Сбера Виктор Вентимилла Алонсо.

— Год был тяжелый, но именно в 2020 году мы совершили большую трансформацию, превратившись в высокотехнологичную организацию под названием Сбер, куда входит не только банк, но и десятки компаний различного профиля, — подчеркнул Виктор Вентимилла Алонсо. По его словам, кредитный портфель банка по Северо-Западному федеральному округу вырос на 14% — до 1,97 трлн рублей. При этом объем розничных кредитов превысил 1 трлн рублей и сейчас составляет чуть больше половины портфеля. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 9% — до 950 млрд рублей. Также вырос и портфель привлеченных средств: по частным клиентам на 15,5%, до 1,8 трлн рублей, а по корпоративным клиентам — на 20%, до 554,5 млрд рублей. — Рост активов банка составил более 30%, по пассивной части — более 35%. Это выше рынка в несколько раз, так как общая динамика оценивается в 13–15%, — заявил директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон. — Год мы закрыли с хорошей прибылью.

Для Абсолют Банка год тоже сложился успешно за счет технологического роста. Как сообщила управляющая филиалом Абсолют банка в Санкт-Петербурге Мария Батталова, банковская группа Абсолют по итогам года существенно улучшила показатели по МСФО в сравнении с 2019 годом. В том числе по ипотеке, сохранив позиции. — Это связано исключительно с тем, что с сентября мы сосредоточились на вторичном рынке недвижимости, коммерческой ипотеке, залоговых программах и переуступках. Мы хотим стать банком первого выбора по вторичному рынку жилья, и наша стратегия сейчас направлена именно на этот сегмент рынка, — сказала Мария Батталова. Мал, да удал Главным образом перестройка для банков коснулась работы с малым и средним бизнесом. — Объемы государственной поддержки предприятиям из пострадавших отраслей экономики в 2020 году были беспрецедентны, — прокомментировал Александр Хайкинсон. — В первую очередь, это беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Затем кредиты на возобновление бизнеса под 2%, которые фактически представляют собой невозвращаемое финансирование при выполнении условия сохранения штата. Банковский сектор достаточно гибкий, и он быстро подстроился под новые условия — ПСБ в первую же неделю после запуска новой государственной программы стал выдавать кредиты на выплату зарплаты под 3%.

В 2020 году ПСБ выдал по всей России более 54 млрд рублей льготных кредитов МСБ. При этом, по словам Александра Хайкинсона, около 30% получивших поддержку не были клиентами ПСБ — и потом большинство из них продолжили сотрудничество с банком. Общий объем выдачи Сбербанком кредитов под 0% и 2% на Северо-Западе превысил 70 млрд рублей, включая рефинансирование. Из них 3,6 млрд рублей выдано по программе 0%, а 26,2 млрд рублей — по кредиту с господдержкой под 2%. Спросом пользуется и программа, которую поддерживает Министерство экономического развития: процент по ней в 2021 году снижен до 7%, и с начала года выдача здесь превысила 700 млн рублей. А по наименее восстановившимся отраслям действует новая программа финансирования бизнеса под 3% годовых — спрос на нее довольно высок, первая выдача в Сбере в СЗФО состоялась в Калининграде. — В самом начале мы много сделали не только для прямого финансирования, но и для информирования: наши менеджеры давали консультации и помогали клиентам сориентироваться. Сбербанк стал одним из ключевых проводников программ господдержки, — подчеркнул Виктор Вентимилла Алонсо.

Важным вопросом была и реструктуризация уже выданных кредитов. По словам Александра Хайкинсона, малый бизнес быстро перестроил все бизнес-процессы, и реструктуризация коснулась не более 10% компаний из числа клиентов в Петербурге. «Более того, большинство предприятий, которым были одобрены кредитные каникулы, ими так и не воспользовались либо достаточно быстро вошли обратно в стандартный график платежей», — подчеркнул Александр Хайкинсон. Помимо банков, в господдержку включился Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. — Благодаря программам Фонда, в 2020 году в Петербурге удалось сохранить более 12,5 тыс. рабочих мест и предоставить предпринимателям финансовую помощь в объеме 7,3 млрд рублей, — рассказала исполнительный директор Фонда Александра Питкянен. — Традиционно Фонд работает по двум направлениям: предоставление поручительств по кредитам и банковским гарантиям, а также выдача льготных займов. В июне было принято решение дополнить программу микрофинансирования займами без залогового обеспечения для выплаты предприятиями заработной платы и обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда оплаты труда, а также займами в целях возобновления деятельности, для сохранения штата. В результате Фонд выдал 562 беззалоговых займа на 2 млрд рублей.

Также Фонд выдавал залоговые займы под 1% для производителей средств индивидуальной защиты, которые были необходимы городу во время пандемии, сообщила Александра Питкянен. Для производственных компаний, входящих в перечень пострадавших отраслей, ставка составила 1–3%, а для остальных — 4,25%, то есть не выше ключевой ставки ЦБ РФ. — В 2021 году Фонд расширил круг получателей поддержки по программе предоставления займов без залога, включив в него субъекты МСП, работающие в сфере общественного питания и туристической сфере, а также восстановил выдачу займов без залогового обеспечения для возобновления занятости, — подчеркнула Александра Питкянен. Кроме того, в 2021 году ожидаются изменения в федеральном законодательстве, регулирующем работу региональных гарантийных и микрофинансовых организаций, и как только они произойдут, Фонд начнет подстраивать под них свои продукты. В частности, речь идет о предложениях для самозанятых граждан и возможности предоставления услуг для организаций, выпускающих и продающих подакцизные товары, — сейчас они не могут получать поддержку Фонда.

Недвижимость в топе

С точки зрения кредитования физлиц мощный рывок вперед сделала ипотека — благодаря программе льготного кредитования, снизившей ставки при покупке новостроек до 6,5% и меньше.

— Ипотека стала драйвером розничного кредитования, установив рекорды последних лет по количеству и объему выданных кредитов, — заявил Виктор Вентимилла Алонсо. — В первую очередь это связано с запущенными в прошлом году антикризисными программами господдержки и специальными предложениями банка с возможностью дополнительно снизить годовую ставку.

Всего за прошлый год Северо-Западный банк выдал на покупку жилья в регионе 111 тыс. кредитов на общую сумму 279,4 млрд рублей, из них примерно четверть — 27,9 тыс. кредитов на 80,4 млрд рублей — по государственной программе с субсидированной процентной ставкой. Лидерами по приросту ипотечного кредитования стали Мурманская область — здесь выдано на 75% больше кредитов, Республика Карелия с 73% роста и Санкт-Петербург — плюс 72%.

ПСБ также сократил ставку по программе сначала до 5,85%, а потом и до 5,69%, подчеркнул Александр Хайкинсон.

— В прошлом году на рынке был настоящий бум, и сейчас в Петербурге сохраняется хороший потенциал, так как в городе строится много жилья, — сообщил он. — Даже если в Петербурге не будет продлена программа льготной ипотеки, то спрос здесь все равно будет.

Более низкие цены на менее перегретом вторичном рынке сместил фокус некоторых участников рынка недвижимости.

— На самом деле на вторичном рынке, на котором сосредоточился Абсолют Банк, ставка тоже не очень высока — можно найти даже 6–6,9%, — отметила Мария Батталова. — В среднем же она составляет примерно 8,24%, т.е. разница с госпрограммой чуть больше 2%. При этом цены на первичном рынке за прошлый год выросли на 25–30%, и, экономя на ставке, приходится переплачивать непосредственно за квартиру. При этом на вторичном рынке также представлено новое жилье — и квартиру 2015–2018 года можно купить дешевле, чем в стройке, по вполне разумной ставке.

Помимо ипотеки, банки занимаются финансированием непосредственно застройщиков.

— Относительно недавно мы начали финансировать строительство жилой недвижимости с применением программы Министерства экономического развития № 1764 , что позволяет предоставлять кредиты под комфортные 5–6% годовых. В дальнейшем ставка может снижаться практически до нуля по мере наполнения эскроу-счетов, — рассказал заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Алексей Апанасенко. Виктор Вентимилла Алонсо также подчеркнул: хотя официально новая схема строительства — через проектное финансирование и эскроу-счета — начала действовать еще в 2019 году, именно в 2020-м спрос со стороны застройщиков стал расти, т.к. до этого большинство завершали объекты по старым правилам долевого строительства. «Строительная отрасль была локомотивом экономики и хорошо адаптировалась к изменениям в законодательстве, — подчеркнул он. — И за прошлый год было раскрыто эскроу-счетов на 3 млрд рублей». Общий же портфель кредитов на проектное финансирование Северо-Западного банка по итогам 2020 года составил почти 90 млрд рублей, из них 45% объема приходится непосредственно на проекты с эскроу-счетами.

Мария Батталова отметила, что проектное финансирование — это риски, которые берет на себя банк. Поэтому в Абсолют Банке к строителям подходят точечно и избирательно. «Если у компании хорошая отчетность, если она много и долго строит на рынке, то мы можем войти в партнерство», — подчеркнула она.

Виртуальная реальность Важным моментом стала активная цифровизация банковских услуг. — Ограничительные меры спровоцировали динамичное развитие цифровых сервисов, — отметил Виктор Вентимилла Алонсо. — Банк и раньше делал ставку на диджитализацию, но обстоятельства прошлого года значительно ускорили вывод ряда сервисов и повысили интерес со стороны клиентов. К примеру, объем онлайн-заявок на кредитование от корпоративных клиентов Сбербанка в СЗФО в 2020 году вырос с 68% до 93%. А регистрация ипотечных сделок в Росреестре в 80 процентах случаев происходит дистанционно — с помощью сервиса банка. Причем клиент, выбравший такой способ, получает дополнительную скидку к процентной ставке. — Этот тренд был задан ранее, но пандемия придала ему ускорение, — согласился Александр Хайкинсон. — Более 80% льготных кредитов получены онлайн через наш продукт «Без Бумаг» по двум документам нажатием одной кнопки. Такой бизнес-процесс мы реализовали и для наших стандартных продуктов. Пока это сумма до 10 млн рублей — эти объемы закрывают порядка 70% потребностей малого и микробизнеса. — У нас почти все направления бизнеса оцифрованы, — рассказала Мария Батталова. — Мы одними из первых среди банков дали возможность клиентам получить электронную цифровую подпись. Мы стали выдавать кредиты онлайн, в том числе по ипотеке, недавно открыли удаленную точку в Сочи. Таким образом, можно купить квартиру в Петербурге, не выезжая из Сочи. Уже три-четыре года у нас одобрение ипотеки можно получить через 20–25 минут. Мы также работаем с корпоративным сегментом по 44,185 и 223-ФЗ — это суммы до 160 млн рублей и до 300 млн рублей для партнеров РЖД и других компаний, — сохраняя при этом уровень качества кредитного портфеля. Также плотно работаем с цифровым факторингом и госзакупками — это направление, которое мы планируем развивать в ближайшие 2–3 года. Так что все, что необходимо сделать быстро, онлайн и без лишних документов, — мы внедрили. По словам Алексея Апанасенко, развитие цифровых технологий актуально, так как большинство клиентов обращаются в 3–4 банка сразу, и очень важна скорость отклика. Александр Хайкинсон подчеркнул, что по цифровым каналам идет не только выдача кредитов — сейчас онлайн идет и общение с клиентами, в том числе с помощью искусственного интеллекта и чат-ботов: «Объем будет нарастать, мы идем к диджитализации, которая позволит сильно сэкономить время на взаимодействие как для предпринимателей, так и для банка». При этом он подчеркнул, что цифровые сервисы закрывают большинство стандартных потребностей, но в случае вопросов всегда можно обратиться за индивидуальной консультацией к специалисту. «Если компания не хочет тратить время и готовить документы и ей нужны небольшие деньги, то проще получить кредит онлайн, — пояснил Александр Хайкинсон. — А вот любой инвестиционный проект, даже небольшой, лучше посмотреть индивидуально».

Тренд на повышение В марте Центробанк впервые за последние два года поднял ключевую ставку — всего на 0,25%, но банкиры видят в этом определенную смену курса. — Повышение ключевой ставки не окажет ощутимого влияния в текущий момент на банковский бизнес, и вряд ли ставки по ипотеке или по кредитам для малого бизнеса вырастут существенно, — прокомментировал Александр Хайкинсон. — Мы два с лишним года наблюдали снижение ключевой ставки с 7,75% до 4,25%. Безусловно, сейчас показатели инфляции говорят о том, что ставка должна была измениться в сторону повышения, — скорее всего, она будет расти и дальше. А если ставка будет расти и дальше, то и условия кредитования изменятся, считают банкиры. — Банки обычно заранее готовятся к таким ситуациям и могут спрогнозировать, вырастет ставка или нет, да и сразу на 5% она не поднимется, — полагает Мария Батталова. — Да, ставки по кредитам вырастут на 0,25–0,5%, не более того. Это влияет на тех, кто берет большие суммы, а для ипотеки в 4,5–5 млн рублей несущественно. В свою очередь, банки планируют продолжить реализацию действующих госпрограмм по поддержке малого и среднего бизнеса. — В 2021 году банк видит перспективу в финансировании строительства жилья и недвижимости в принципе, — рассказал Алексей Апанасенко. — Будет развиваться факторинг, мы продолжим участвовать в финансировании сделок по программам Минэкономразвития, а также предоставлять банковские гарантии для участия в госзаказе. — В этом году мы обязательно продолжим технологически развиваться в рознице, — отметила Мария Батталова. — Также сфокусируемся на цифровых банковских гарантиях для малого бизнеса, на факторинговых операциях на собственной платформе, продолжим усиливать позиции по комплексному обслуживанию транспортной отрасли. Все участники рынка сходятся в том, что главным трендом будет оставаться цифровизация, а также расширение спектра деятельности банков. — Многие банки создают свою экосреду, постоянно вводят дополнительные услуги, которые нужны бизнесу, — пояснил Александр Хайкинсон. — И речь не только о кредитах или обслуживании счетов — мы превращаемся в финансового консультанта для наших клиентов. Также будут развиваться диджитал-каналы: в частности, ПСБ в апреле запустил сервис бизнес-ассистента, который позволит дистанционно решать вопросы клиентов в режиме 24/7. Но, по словам Хайкинсона, нужно не только внедрять продукты, но и убеждать клиентов переходить на онлайн-технологии, т.к. многие еще не очень в это верят. Сбер идёт ещё дальше в своих планах. — Утверждена новая стратегия развития Сбера. Наша главная цель очевидна и при этом амбициозна — стать для клиента доверенным помощником во всех его жизненных вопросах. Поэтому банк будет работать не только на финансовый результат, но и развивать e-commerce, экосистему, инновации. Что, собственно, уже и делает, — подчеркнул Виктор Вентимилла Алонсо. — Также прошлом году мы начали активно развивать принципы ESG в компании. Это социальная, экологическая и управленческая ответственность банка. В портфеле Северо-Западного банка уже более 200 проектов по этим направлениям.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»