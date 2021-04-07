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Эрмитаж возвращает льготные билеты. С документами ждут с мая

«Квоты» на льготы при посещении Эрмитажа и Главного штаба выделили на каждый сеанс

Государственный Эрмитаж возвращает льготные билеты. Как 7 апреля на пресс-конференции сообщил СМИ директор музея Михаил Пиотровский, воспользоваться ими горожане смогут с 1 мая. Входные в Эрмитаж для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов 1–2 группы с этого периода будут стоить по 300 рублей.

«Главный штаб для этих категорий будет ближайшие полгода бесплатно», — добавил Михаил Пиотровский. По его словам, музей «кое-что заработал» и счёл возможным снизить цены и вернуть льготы, несмотря на пандемию коронавируса. При этом правила посещения по сеансам пока остаются в силе.

С конца марта посетители Главного штаба могут попасть в новое общественное пространство — молодежную библиотеку по искусству. На полках выставлены порядка 1 500 книг по истории мировой культуры и современному искусству, архитектуре, дизайну, фотографии, моде, театру, кино.

Льготы на бесплатное посещение Эрмитажа начали постепенно возвращать летом 2020 года. В августе было объявлено о том, что правом входа по документам вновь могут пользоваться школьники. В январе в Главный штаб стали бесплатно пускать студентов.

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Комментарии (2)

ARyabkova
Инвалиды 2 группы ходили в Эрмитаж бесплатно. Это не возврат льгот, а повышение цен.
Tattiana
А я-то, дурочка, поверила, что льготы вернули...
Извините, какой это "возврат льгот"? Так бы и сказали: доступ только в Главный штаб для льготников будет бесплатным.
Вход в Эрмитаж для россиян в прошлом году, насколько я помню, был 400 руб. 300 руб для пенсионеров - обалденная льгота.
Ну а то, что цены в Эрмитаж подняли за время пандемии - я не знала, теперь вход 500 руб.
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