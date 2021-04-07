Эрмитаж возвращает льготные билеты. С документами ждут с мая

Государственный Эрмитаж возвращает льготные билеты. Как 7 апреля на пресс-конференции сообщил СМИ директор музея Михаил Пиотровский, воспользоваться ими горожане смогут с 1 мая. Входные в Эрмитаж для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов 1–2 группы с этого периода будут стоить по 300 рублей.



«Главный штаб для этих категорий будет ближайшие полгода бесплатно», — добавил Михаил Пиотровский. По его словам, музей «кое-что заработал» и счёл возможным снизить цены и вернуть льготы, несмотря на пандемию коронавируса. При этом правила посещения по сеансам пока остаются в силе.

