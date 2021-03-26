26 марта директор Эрмитажа Михаил Пиотровский открыл в Главном штабе новое общественное пространство — молодежную библиотеку по искусству, которой смогут пользоваться посетители музея. Она состоит из трех залов: в двух стоят книги, третий предназначен для проведения мероприятий, мастер-классов.

Библиотека располагает 1500 изданиями. Это книги по мировой культуре и современному искусству, архитектуре, дизайну, фотографии, моде, театру кино, графические романы и комиксы. В том числе книги издания самого Эрмитажа.



Пиотровский отметил, что подобной открытой для посетителей библиотекой среди музеев мира располагает разве что только Центр Помпиду — но поскольку он в настоящее время закрыт, то с открытием этих читальных залов Эрмитаж «выходит вперед Центра Помпиду». По оценкам Софии Кудрявцевой, заведующей Молодежным центром, порядка 40 процентов книг в библиотеке — на английском языке. Таким был выбор кураторов — Ксении Малич и завотделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова.

«Я думаю, что современные студенты знают английский лучше, чем мы, — прокомментировала выбор Ксения Малич в разговоре с «Фонтанкой». — Кроме того, любая книга, прочитанная на английском языке, дает в два раза больше, потому что преодоление, которое, возможно, приходится совершать, повышает ценность информации, которую человек получает. Я думаю, что это очень полезные тексты. Здесь много очень хороших переведенных текстов, опубликованных издательством «Гараж», издательством «Стрелка», других полезных серий. Конечно, читать в оригинале классиков культурологии, теории культуры, философии культуры XX века очень важно для погружения в контекст, чтобы смотреть шире на проблемы и понимать те нюансы, которые, может быть, иногда «улетают» в русских переводах».

Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Поделиться Поделиться





