Коронавирус ломает психику: расстройства нашли у каждого третьего переболевшего

Каждый третий переболевший коронавирусом как минимум в течение полугода страдает от нервного или психического расстройства. К такому выводу пришли британские и американские учёные, осмотревшие 236 тысяч пациентов.

Как сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на статью исследователей в научном журнале Lancet Psychiatry, у людей, переболевших ковидом, через шесть месяцев после его выявления проверяли наличие 14 нервных или психических расстройств. Оказалось, что нарушения мозговой деятельности чаще возникали после коронавируса, чем после гриппа или других респираторных заболеваний. Причём риск выше у тех, кто болел ковидом тяжело и лежал в реанимации.