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Коронавирус ломает психику: расстройства нашли у каждого третьего переболевшего

Учёные выявили нервные расстройства у трети переболевших COVID-19

Каждый третий переболевший коронавирусом как минимум в течение полугода страдает от нервного или психического расстройства. К такому выводу пришли британские и американские учёные, осмотревшие 236 тысяч пациентов.

Как сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на статью исследователей в научном журнале Lancet Psychiatry, у людей, переболевших ковидом, через шесть месяцев после его выявления проверяли наличие 14 нервных или психических расстройств. Оказалось, что нарушения мозговой деятельности чаще возникали после коронавируса, чем после гриппа или других респираторных заболеваний. Причём риск выше у тех, кто болел ковидом тяжело и лежал в реанимации.

«Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62 %», — отмечается в статье.

Самые распространенные расстройства: тревожное (у 17 % переболевших ковидом) и аффективное расстройство (у 14 %). Реже фиксировались ишемический инсульт (у 2 % пациентов), расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ (6,5 %), бессонница (5 %), деменция (0,7 %). Для 13 % исследованных пациентов диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.

«Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимации или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга. — Прим. ред.) во время заболевания COVID-19», — считают исследователи.

«Фонтанка» подробно писала о психическом постковидном синдроме и собрала рекомендации ведущих экспертов по психологии и психиатрии, которые лицом к лицу столкнулись с девиациями у своих пациентов, перенесших коронавирус.

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Комментарии (7)

vader
Психику ломают вот такие вот газетные статьи в массовых количествах...
Alex000
Да и с ещё не переболевшими тоже не всё гладко, на фоне того же ковида.
Агроном аэродрома
Беспокоюся о психическом состоянии поголовно переболевших госдуме и правительстве...
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