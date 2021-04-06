Уходить или терпеть? Считаем, выгодно ли брать отпуск на майские праздники

Не всегда отпускные в мае сопоставимы с зарплатой Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Плохая новость для любителей отдохнуть подольше в майские праздники: в этом году между Первомаем и Днем Победы встает четырехдневная рабочая неделя. Отдыхать будем с 1-го по 3-е число . Во вторник, 4 мая , выйдем на работу, а в субботу, 8 мая , снова уйдем на трехдневные выходные. Впрочем, найдутся те, кто решит продлить себе отдых и оформит отпуск. По закону график отпусков работодатель обязан утвердить до конца предыдущего года, но многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают переносить отпуск уже в текущем году, если это не влияет на производственный процесс, но делать это никто не обязан.

Если хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем больше в месяце праздников, тем дороже стоит один рабочий день, и сумма отпускных может оказаться менее выгодной. Поэтому самые выгодные месяцы для отпуска — это апрель, июль, август, сентябрь и октябрь. Отпуск в мае 2021 года будет удобным по дням, а вот по деньгам — не очень.

Если вопрос отпускных приоритетнее, советуем дождаться июля Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Для самостоятельного расчета отпускных вам надо твердо знать одну цифру — средний заработок за день. Он считается по формуле: доход за предыдущий год делим на 12 (месяцев), а полученное число — на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Так вы получите сумму, которую вам заплатят за каждый день отпуска, — объясняет HR-эксперт Ольга Новгородова.

Сколько вы можете заработать между майскими праздниками, посчитать тоже несложно: нужно разделить заработную плату за месяц (включая оклад и постоянную премию) на количество рабочих дней (в мае их 19). Получите стоимость одного вашего рабочего дня. Как выглядит календарь выходных и праздников в 2021 году , смотрите ниже.



Сохраните этот календарь, по нему еще жить и трудиться до конца года Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





