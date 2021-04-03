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Сотрудники ФСБ вели слежку за священником, служащим в монастыре «духовника Путина» Тихона Шевкунова

Протоиерей псковской митрополии Валерий Андронин исповедовал обвиняемую во взяточничестве

В распоряжении «Фонтанки» оказались оперативные матералы, свидетельствующие о негласном наблюдении сотрудниками ФСБ за клириком подворья Псково-Печерского монастыря, который возглавляет называемый «духовником Путина» митрополит Тихон Шевкунов.

Клирик подворья Псково-Печерского монастыря Валерий Андронин.
Клирик подворья Псково-Печерского монастыря Валерий Андронин.Фото: podvorie-pechory.ru
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Как следует из документов, с которыми редакция ознакомилась 3 апреля, сотрудники спецслужбы не меньше месяца, в декабре 2020-го — январе 2021 года, следили за 60-летним протоиереем Псковской митрополии Валерием Андрониным.

Контрразведку священник интересовал как исповедник бывшего замглавы управления ФССП по Петербургу Марины Окрушко. Ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

«Задокументировано, что Окрушко контактировала с Андрониным не менее четырех раз», — резюмирует в служебных документах первый заместитель начальника УФСБ Псковской области Михаил Федосеев.

Протоиерей Валерий Андронин — один четырех клириков подворья Псково-Печерского монастыря. Оно создано в июне 2019 года указом правящего архиерея митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Впервые обвиняемая и Андронин встретились 15 декабря 2020 года в церкви покрова пресвятой Богородицы от Нового Торга на территории подворья, следует из материалов ФСБ. Находившаяся под домашним арестом Окрушко с разрешения следователя пошла на исповедь к священнику и попала к клирику. Каждый раз общение длилось по 30–40 минут.

После последней встречи, 18 января 2021-го, протоиерея вызвали на беседу сотрудники отделения «М» Псковского УФСБ. Он подтвердил, что к нему приходила женщина по имени Марина, которая была под следствием и домашним арестом. Священник назначил ей встречи по понедельникам и четвергам. Содержание разговоров он излагать отказался.

После опроса Андронина сотрудниками ФСБ исповеди прекратились.

Кроме отслеживаемых свиданий со священником, контрразведчики тайно оснастили квартиру Окрушко видеонаблюдением и записывали ее разговоры с адвокатами. В день своего рождения обвиняемая по адвокатскому телефону приняла поздравления от бывшего мужа и двух подруг. Это стало поводом для отправки ее в СИЗО. Псковский облсуд в феврале отменил это решение, посчитав свидания со священником законными, а прослушку ФСБ — нарушением права на защиту. 1 апреля тот же суд изменил мнение и вернул Окрушко в следственный изолятор.

По мнению обвинения, замглавы приставов Петербурга пыталась передать взятку главному приставу Пскова Сергею Колесникову за своевременную оценку имущества авиакомпании «Псковавиа». У них были не только деловые отношения, выяснила «Фонтанка». Обвиняемую задержали в 2019 году при непосредственном и активном участии Колесникова, позволившего сотрудникам ФСБ прослушивать личные разговоры с Окрушко. В настоящее время ее дело слушается в Псковском городском суде.

Клирик подворья Псково-Печерского монастыря Валерий Андронин.
Клирик подворья Псково-Печерского монастыря Валерий Андронин.Фото: podvorie-pechory.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Dim22
Контрразведка или ФСБ , Вы уж определитесь
Bobr Dobr
Все смешалось у фонтанкиных!
Ну прямо Котозвон какой-то!
RemyMartin
А ведь сами поди в церковь ходят, типа православные. Днище какое-то. Кто после этого бесы?
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