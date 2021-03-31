Шутки кончились. В Петербурге депутата Резника 1 апреля вызвали на допрос по уголовному делу о банках с наркотиками

Как сообщил 31 марта «Фонтанке» Резник, его вызывают в качестве свидетеля. «Я попросил перенести встречу на 2-е число, потому что 1-го я буду за городом», — добавил он.



В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Обыск в его мастерской прошёл 9 марта. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах.