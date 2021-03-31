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Шутки кончились. В Петербурге депутата Резника 1 апреля вызвали на допрос по уголовному делу о банках с наркотиками

Следствие допросит депутата Резника в качестве свидетеля по делу о наркотиках

Следователь второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Владимир Палагичев вызвал на допрос депутата городского парламента Максима Резника. Повестку с приглашением посетить 1 апреля здание на Мойке ему вручили после заседания Законодательного собрания.

Как сообщил 31 марта «Фонтанке» Резник, его вызывают в качестве свидетеля. «Я попросил перенести встречу на 2-е число, потому что 1-го я буду за городом», — добавил он.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Обыск в его мастерской прошёл 9 марта. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах.

Ряд интернет-СМИ, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовали новости про депутата с намёком на якобы имеющуюся причастность к делу, а также видео, на котором Дорофеев говорит: «Эти две штуки принёс Макс».

11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца.

22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.

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Комментарии (3)

265040341
... а когда к Невзорову наведаются ? .... что то вид у него неоднозначный постоянно, и несёт как под кайфом ...
265039973
«Я попросил перенести встречу на 2-е число, потому что 1-го я буду загородим»

Он с Фонтанкой беседовал, будучи под кайфом, что ли?
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