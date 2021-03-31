В сотне домов в центре Петербурга снова появился свет

За три часа энергетики справились с блэкаутом в центре Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Россети Ленэнерго» 31 марта, в 15:20 специалисты завершили запитывание потребителей, обесточенных после технологического нарушения на оборудовании смежной организации.
«Фонтанка» писала, что в 12:27 на электростанции № 1 Центральной ТЭЦ произошло срабатывание технологической защиты. Из-за того, что прервалась подача электричества распределительным компаниям, 100 домов в Центральном, Московском и Адмиралтейском районах остались без света.