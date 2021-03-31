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В центре Петербурга локальный блэкаут из-за инцидента на ТЭЦ. Без света остались порядка 100 домов

Блэкаут в центре Петербурга произошел из-за отключения техники на ТЭЦ

Более ста домов в Центральном, Адмиралтейском и Московском районах Петербурга остались без электричества из-за неполадок на ТЭЦ.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, света нет на Гороховой, Боровой улицах, набережной Обводного канала, Загородном проспекте и набережной реки Фонтанки.

В пресс-службе ТГК нашему изданию сообщили, что в 12:27 на электростанции № 1 Центральной ТЭЦ произошло срабатывание технологической защиты. Из-за этого была нарушена подача электроэнергии. В настоящее время причины срабатывания выясняются.

Распределительные компании сейчас организуют резервные схемы электроснабжения потребителей.

В администрации Центрального района «Фонтанке» подтвердили, что у потребителей в районе есть проблемы с электричеством.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
А кагжэ суперпуперэнергокольцо, что десять лет назад успешно запустили?
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