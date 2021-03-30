Инцидент произошёл днём 30 марта. Как передаёт 47news, в городе Отрадное на территории завода «Пелла» завалилось судно с рабочими. По фото с места происшествия видно, что оно почти легло набок у места швартовки.

Представители завода подтвердили факт происшествия, однако не сказали, было ли судно на ремонте или проходило испытания.



Информация о пострадавших уточняется, заявили в местной администрации. Очевидцы сообщают о прибывших на место машинах реанимации, скорой помощи и МЧС.



Информация о затоплении судна по причине крена поступила в 15:15, сообщили «Фонтанке» в МЧС. Затопило трюмы. Как отметили в ведомстве, судно стабилизировали. Точных данных о пострадавших или погибших пока нет.