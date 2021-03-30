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На заводе «Пелла» под Петербургом завалилось судно с людьми

На судостроительном заводе под Петербургом опрокинулось судно

На судостроительном заводе «Пелла» на границе Петербурга и Кировского района Ленинградской области сильно накренилось судно. Информация о пострадавших уточняется.

Инцидент произошёл днём 30 марта. Как передаёт 47news, в городе Отрадное на территории завода «Пелла» завалилось судно с рабочими. По фото с места происшествия видно, что оно почти легло набок у места швартовки.

Представители завода подтвердили факт происшествия, однако не сказали, было ли судно на ремонте или проходило испытания.

Информация о пострадавших уточняется, заявили в местной администрации. Очевидцы сообщают о прибывших на место машинах реанимации, скорой помощи и МЧС.

Информация о затоплении судна по причине крена поступила в 15:15, сообщили «Фонтанке» в МЧС. Затопило трюмы. Как отметили в ведомстве, судно стабилизировали. Точных данных о пострадавших или погибших пока нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

karbofos
Йожкин кот! На Пелле же всегда порядок был образцовый!
Как так случилось??
265040341
.... судя по лебёдке ... траулер.
Агроном аэродрома
Норги там мимо, случайно, не проходили?
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