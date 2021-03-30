Раритетный голубой «Москвич» угнали у водителя военной части в Петербурге

Полицейские Невского района Петербурга обнаружили похищенный «Москвич» раньше, чем владелец заявил об угоне. Вскоре задержали и подозреваемых — двое молодых людей оказались уже знакомы правоохранительным органам.
Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 марта в 5:40 у дома 8 по Дальневосточному проспекту экипаж ДПС обнаружил автомобиль «Москвич» с признаками угона. Машина, по данным «Фонтанки», принадлежит 27-летнему водителю военной части, проживающему в Петербурге. Спустя несколько часов, в 8:10, от него поступило заявление об угоне. По словам мужчины, его М-2140 голубого цвета пропал между полуднем 28 марта и половиной шестого утра 29 марта от дома 9, корпус 2, по проспекту Большевиков. Ущерб он оценил в 25 тысяч рублей.
В 11 часов утра у дома 8, корпус 1, по Дальневосточному проспекту полицейские задержали двоих подозреваемых в угоне — 24-летнего и 21-летнего жителей Петербурга. Оба официально не работают и ранее были судимы. Старший неоднократно проходил по статье о краже, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, младшего задержали на основании статьи 91 УПК РФ и поместили в изолятор.
По факту угона возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).