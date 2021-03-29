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Элтон Джон создал проект с Metallica. Помог период изоляции

Элтон Джон рассказал, что «создал отличные вещи» со знаменитыми коллегами

Певец Элтон Джон поработал с группой Metallica. Новостью о том, что проект музыканты завершили в конце марта, исполнитель поделился в эфире шоу Rocket Hour. На его слова обратило внимание издание UCR.

«Я кое-что сделал с Metallica. Во время локдауна. Также работал с Gorillaz и другими представителями из этой сферы. Я ничего не делал для себя, но зато создал отличные вещи с другими людьми», — приводит портал слова Элтона. Но пока фанатам упомянутых музыкантов придется удовлетвориться этим «тизером»: детали сотрудничества с американской метал-группой пока что не разглашаются.

Период самоизоляции в 2020 и 2021 году оказался продуктивным для многих музыкантов. Пол Маккартни проводил время на студии у себя дома в Сассексе и выпустил новый альбом «McCartney III», при создании которого сам играл на всех инструментах. Другой музыкант из «ливерпульской четверки» тоже время зря не терял — в марте выпустил новый альбом Ринго Старр. (И не только он — читайте про музыкальные новинки марта в нашем материале.)

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