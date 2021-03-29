Элтон Джон создал проект с Metallica. Помог период изоляции

Певец Элтон Джон поработал с группой Metallica. Новостью о том, что проект музыканты завершили в конце марта, исполнитель поделился в эфире шоу Rocket Hour. На его слова обратило внимание издание UCR.



«Я кое-что сделал с Metallica. Во время локдауна. Также работал с Gorillaz и другими представителями из этой сферы. Я ничего не делал для себя, но зато создал отличные вещи с другими людьми», — приводит портал слова Элтона. Но пока фанатам упомянутых музыкантов придется удовлетвориться этим «тизером»: детали сотрудничества с американской метал-группой пока что не разглашаются.

