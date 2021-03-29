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На неделе в Петербурге разведут восемь мостов. Первыми будут Благовещенский, Литейный и Александра Невского

«Мостотрест» опубликовал график технологических разводок мостов в Петербурге на неделю

В последнюю неделю марта и первые дни апреля в Петербурге будут разводить восемь переправ. О графике технологических разводок сообщает 29 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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В ночь на вторник, 30 марта, в Петербурге разведут:

  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Александра Невского мост — с 2:20 до 5:10.

В ночь с 30 на 31 марта:

  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

В ночь с 31 марта на 1 апреля:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
  • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
  • Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь с 1 на 2 апреля:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
  • Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

Разводить мосты будут в эти промежутки, но не обязательно точно в указанное время. Технологические разводки петербургских переправ начались 15 марта и продлятся до открытия навигации 10 апреля. Они проводятся для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Информация о разводках публикуется также на сайте «Мостотреста», в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах учреждения во «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

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