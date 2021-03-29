В последнюю неделю марта и первые дни апреля в Петербурге будут разводить восемь переправ. О графике технологических разводок сообщает 29 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
В ночь на вторник, 30 марта, в Петербурге разведут:
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Александра Невского мост — с 2:20 до 5:10.
В ночь с 30 на 31 марта:
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55.
В ночь с 31 марта на 1 апреля:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
- Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 1 на 2 апреля:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
- Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
Разводить мосты будут в эти промежутки, но не обязательно точно в указанное время. Технологические разводки петербургских переправ начались 15 марта и продлятся до открытия навигации 10 апреля. Они проводятся для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.