Врача-уролога за час оставили без «Лексуса» на парковке магазина в Шушарах

Угонщики, промышляющие на парковках магазинов, в Пушкинском районе Петербурга лишили автомобиля врача из частной клиники. Добычей их стал неновый «Лексус».
Как стало известно «Фонтанке», вечером в воскресенье, 28 марта, в полицию обратился 32-летний житель Московского района Петербурга, работающий врачом-урологом в частной клинике. Мужчина рассказал, что за час с семи до восьми вечера того же дня с парковки «Леруа Мерлен» на Московском шоссе, 14, в Шушарах пропал его Lexus LX570. Черный внедорожник 2013 года выпуска потерпевший оценил в 2,8 миллиона рублей.
По факту угона возбуждено уголовное дело о краже в особо крупных размерах (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).