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Пропавшие в Петербурге «Жигули» полдня спустя нашли в садоводстве в Ленобласти

Полиция Петербурга полдня искала старые «Жигули» и нашла их в Ленобласти

Полицейские Выборгского района Петербурга раскрыли угон стареньких «Жигулей». Пропавшую машину нашли в Кировском районе Ленобласти. Там же задержали и подозреваемого.

Как стало известно «Фонтанке», утром 28 марта в полицию обратился 30-летний житель Выборгского района Петербурга. Мужчина рассказал, что в период с шести вечера 27 марта до восьми утра 28 марта кто-то похитил его ВАЗ-2107 2010 года выпуска. Зеленые «Жигули» стоимостью 100 тысяч рублей не были ни застрахованы, ни оборудованы сигнализацией.

В 17:15 в воскресенье полицейские обнаружили пропавшую машину у дома 170 по Большой Заречной улице в СНТ «Чайка» Кировского района Ленобласти. Там же задержали подозреваемого в угоне, им оказался 20-летний неработающий петербуржец.

Автомобиль передали хозяину под сохранную расписку. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения.

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