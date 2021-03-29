Пропавшие в Петербурге «Жигули» полдня спустя нашли в садоводстве в Ленобласти

Как стало известно «Фонтанке», утром 28 марта в полицию обратился 30-летний житель Выборгского района Петербурга. Мужчина рассказал, что в период с шести вечера 27 марта до восьми утра 28 марта кто-то похитил его ВАЗ-2107 2010 года выпуска. Зеленые «Жигули» стоимостью 100 тысяч рублей не были ни застрахованы, ни оборудованы сигнализацией.

Полицейские Выборгского района Петербурга раскрыли угон стареньких «Жигулей». Пропавшую машину нашли в Кировском районе Ленобласти. Там же задержали и подозреваемого.

В 17:15 в воскресенье полицейские обнаружили пропавшую машину у дома 170 по Большой Заречной улице в СНТ «Чайка» Кировского района Ленобласти. Там же задержали подозреваемого в угоне, им оказался 20-летний неработающий петербуржец.

Автомобиль передали хозяину под сохранную расписку. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения.