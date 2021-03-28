Один из трёх участников поездки в Мурманскую область, в которой погиб 29-летний Герман из Петербурга, рассказал подробности ЧП в районе годы Айкуайвенчорр. По его словам, в тот день сноубордисты спускались уже по знакомому маршруту, который расположен рядом с оборудованной трассой, но разглядеть опасность помешала плохая погода.

Как сообщил «Фонтанке» 28 марта свидетель Алексей, всё произошло накануне около шести вечера. Маршрут, который выбрали сноубордисты, им уже был знаком — они катались по нему днём ранее. Однако на этот раз проблем добавили сильный ветер и туман.

«Этот маршрут ничем особенно не отличается от того, что рядом с трассой, потому что проходит в 50 метрах от неё. Когда там ясное небо, сложно какие-то неправильные вещи сотворить, потому что всё как на ладони. Ветер дул так, что можно было расправить крылья и катиться по нему. Чем мы и воспользовались. Нас, видимо, чуть-чуть на этом ветру протащило дальше. А дальше начинаются скальные сбросы», — рассказал Алексей.



В какой-то момент из-за тумана он потерял своих приятелей из виду и стал кричать им, что нужно возвращаться, а также воспользовался рацией, которые были у них с собой. Герман, скорее всего, его уже не слышал, но слово «Стоп» среди воя ветра смог различить третий участник спуска. Возможно, это спасло ему жизнь. «Ещё бы сантиметров десять проехал и тоже бы улетел вслед за ним», — добавил Алексей. По его оценкам, высота скального сброса могла составить 200 метров и даже больше.



После этого Алексей и его товарищ сообщили спасателям, что Герман пропал, поставили доску в том месте, где видели его в последний раз и стали ждать помощи.

