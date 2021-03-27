Видео с раскормленным приматом облетело мировые СМИ и заставило содрогнуться любителей и защитников природы. Как пишет The Sun 26 марта, представители Центра защиты дикой природы посетили рынок в районе Минбури в Бангкоке после того, как получили сообщения обеспокоенных здоровьем Годзиллы людей. Они также обнаружили, что обезьяна была привязана к стойке неподходящей шлейкой. Официальные лица забрали примата.

Раскормленную до невероятных размеров длиннохвостую макаку нашли на рынке в Бангкоке. Хозяин привязал обезьяну к прилавку, а посетители угощали её нездоровой пищей, в результате чего она потолстела до 20 кг.

Теперь Годзиллу отправят в лагерь для людей с ожирением, где посадят на строгую диету, заставят заниматься физическими упражнениями и подготовят к возвращению в дикую природу.

Как рассказал начальник лесного хозяйства Департамента национальных парков Таиланда Нави Чангпиром, они нашли владельца обезьяны Манопа Эмсана. Тот рассказал, что очень заботился о ней, животное было членом семьи. «Годзилла для меня как сын», — признался таец. По его словам, сироту, потерявшего родителей в автомобильной аварии, они забрали у другого владельца, хотя, по законам Таиланда, обезьяну в качестве домашнего питомца держать запрещено. Любимца хорошо кормили, посетители рынка тоже не могли устоять, чтобы не дать толстячку угощение. Эмсан опасается, что, попав в дикую природу после лечения, обезьяна не выживет.

Один печальный пример уже есть. Длиннохвостая макака по кличке Дядя Фатти из Бангкока была раскормлена до размеров двух обезьян. В 2017 году её отправили в «лагерь для толстых», но после него животное вернулось выпрашивать пищу у туристов. В 2019 году Дядя Фатти умер.