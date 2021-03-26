Арендованная для областной фирмы машина укатила от водителя гендиректора в Петербург

Неизвестный угонщик оставил предприятие в Кингисеппском районе Ленобласти без арендованного «Хёндэ». Посреди ночи кроссовер укатил по федеральной трассе в сторону Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», утром 25 марта в полицию обратился 61-летний житель Кингисеппа, работающий водителем генерального директора предприятия, которое выпускает электронику для автомобилей. Мужчина рассказал, что между девятью часами вечера 24 марта и половиной восьмого утра 25-го от дома 6 по Большому бульвару в Кингисеппе был похищен Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска, который был арендован для фирмы, где он работает. Принадлежит автомобиль другой компании.
По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в 00:13 25 марта кроссовер засветился на 113-м километре федеральной трассы А-180 «Нарва», двигаясь от Кингисеппа в сторону Петербурга. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, пункт «б», УК РФ (кража в особо крупном размере).