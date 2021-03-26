Синоптики обещают Петербургу минус, но дорожники верят в лучшее и в трудовом порыве не прерывают весеннюю уборку улиц даже ночью.

Работу дорожных предприятий около полуночи 26 марта застал фотограф «Фонтанки». Сотрудник увлечённо намывал улицу Чайковского. Пока только водой. О первом этапе уборки города комитет по благоустройству сообщил 24 марта. Генеральную чистку начали с оглядкой на столбик термометра.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«До этого нельзя было применять воду из-за низкой температуры воздуха: влага на дорожном полотне моментально превратилась бы в ледяную пленку. Сейчас столбик термометра уверенно перешагнул нулевую отметку, и днем, когда на улице по-настоящему тепло, с тротуаров и проезжей части начали смывать накопившуюся за зиму грязь», — рассказали в комитете.

