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За нами не замёрзнет. Петербург отмывают от зимней грязи ночью, в прогнозах минус

Синоптики обещают Петербургу минус, но дорожники верят в лучшее и в трудовом порыве не прерывают весеннюю уборку улиц даже ночью.

Работу дорожных предприятий около полуночи 26 марта застал фотограф «Фонтанки». Сотрудник увлечённо намывал улицу Чайковского. Пока только водой. О первом этапе уборки города комитет по благоустройству сообщил 24 марта. Генеральную чистку начали с оглядкой на столбик термометра.

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«До этого нельзя было применять воду из-за низкой температуры воздуха: влага на дорожном полотне моментально превратилась бы в ледяную пленку. Сейчас столбик термометра уверенно перешагнул нулевую отметку, и днем, когда на улице по-настоящему тепло, с тротуаров и проезжей части начали смывать накопившуюся за зиму грязь», — рассказали в комитете.

«Улицы моют только днем и только водой. После этого асфальт зачищают щетками», — добавили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

По прогнозам синоптиков, температура может опускаться ниже нуля в ночь на пятницу и субботу. Обещают до минус одного. Впрочем, город пока не остыл: по данным Северо-Западного гидрометцентра, сейчас +2 градуса, а днём может потеплеть до +8.

На первом этапе улицы моют только водой без всяких примесей. С 1 апреля начнётся месячник благоустройства, и дороги будут вымыты снова. А потом еще раз — с применением специальных шампуней.

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