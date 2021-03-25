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Петербургские белорусы каждый день несут вахту солидарности с протестом в родной стране. На 140-й день разворачивать флаги у посольства стало опасно, активисты ушли в онлайн, но и там их настиг взор дружественного государства. Среди привычной повестки проскочила фамилия Навального.

Лидер белорусского землячества Владимир Драгун 23 марта с утра вышел из дома на улице Харченко. Во дворе его уже поджидал полицейский «Форд», молодой сотрудник попросил показать документы, а затем проводил в машину. Драгуну анонсировали поездку в Василеостровское РОВД, но цель путешествия не объяснили.



«В чем причина? Если вы меня везёте куда-то в Беларусь, то я точно просто так сдаваться не собираюсь», — вспоминает он свои слова полицейским. Его привезли в 30-й отдел полиции, позже туда доставили ещё четверых белорусских активистов.

В отделе выяснилось, что привлёк внимание к землякам некий Александр Ковалев. Гражданин Белоруссии, проживающий в родной стране, разослал жалобы в российские ведомства: прокуратуру, полицию и центр «Э». Его возмутил снятый в Петербурге на Морской набережной ролик. На нем люди в масках под сопровождение укулеле исполняют песню белорусской рок-группы N.R.M. «Мы живем счастливо, легко и свободно в нашей бело-красно-белой подводной лодке», — говорится в припеве. В кадре растянуты ставшие символом белорусского протеста флаги упомянутой расцветки, коротко — БЧБ. Их Ковалёв назвал «оккупационными» и потребовал от российских силовиков «принять меры».

Таких, как Ковалев, иногда называют профессиональными жалобщиками, свои обращения и ответы на них он коллекционирует в телеграм-канале с 32 подписчиками. Там, например, есть ответ российского МИДа по поводу бойца ММА Марка Медведева, который вышел на ринг с БЧБ-флагом. В ведомстве соглашаются, что флаг «может спровоцировать эмоциональную реакцию зрителей» и напоминают, что всё-таки «спорт вне политики». В Белоруссии бело-красно-белый флаг относится к незарегистрированной символике, но не запрещён. Генпрокуратура только готовит документы о признании его экстремистским. Александр Лукашенко называл флаг «фашистской символикой», поскольку он использовался на оккупированных территориях Белоруссии во время Великой Отечественной войны.



Александр Ковалев в ответ на вопросы «Фонтанки» выслал множество ссылок, подтверждающих его осведомленность об исторической судьбе символики. «К слову, направил запрос на родину Гитлера в Австрию на предмет причин традиционной поддержки со стороны Европы белорусов под бело-красно-белым флагом», — написал он.

В прошлом году белорусы ежедневно после президентских выборов у себя в стране встречались у посольства на улице Бонч-Бруевича в Петербурге. Люди выходили с плакатами и бело-красно-белыми флагами, за происходящим мирно наблюдали полицейские. Диаспора решила объединиться в землячество. «Мы проводим драник-фесты, отмечали еврейский Новый год, организовываем художественные выставки, баскетбольные турниры, турнир по водному поло. В этом, кстати, участвуют земляки-профессионалы с высшим физкультурным образованием: у нас все по правилам, в поддержку свободных спортсменов Беларуси. Были акции в поддержку политзаключенных, убитых, врачей, художников и всех культурных работников — наверное, уже всех солидарных слоев населения», — рассказывал порталу TUT.BY Владимир Драгун.



Первое задержание произошло на 140-й день, 26 декабря. Тогда в отношении горожан составили протоколы за нарушение режима повышенной готовности, наказав только предписанием, без штрафных санкций. К посольству белорусы больше не вернулись.

Активисты стали собираться на разных площадках, записывать ролики и выкладывать их в соцсети. Видео, на которое пожаловался Ковалев и которое стало поводом для задержания, опубликовано 24 января, на следующий день после несогласованных митингов в поддержку Навального. Между куплетами песни девушка в кадре произносит не только традиционное «Жыве Беларусь!», но и «Свободу Навальному!».

Кадры петербургские полицейские рассмотрели по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несогласованного публичного мероприятия). В документах указано, что «правонарушители на Морской набережной провели публичное мероприятие в виде пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления». Целью акции, с точки зрения правоохранителей, было «выражение и формирование мнения окружающих в поддержку протестующих в Белоруссии». На этот раз обычным предписанием закончиться уже явно не могло. Четверо активистов 25 марта получили арестные сроки от 2 до 7 суток.



Особняком идёт лидер землячества Драгун. В отношении него составлен протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП, поскольку по 2-й части он уже привлекался в ноябре. Тогда активист развернул бело-красно-белый флаг на смотровой площадке Исаакиевского собора, за что заплатил штраф в 10 тысяч рублей.

По словам адвоката «Апологии протеста» Луизы Магомедовой, к материалам прикреплён скриншот с изображением мужчины-участника песенного флешмоба. В документе указано, что это Драгун, но человек не слишком похож на лидера белорусского землячества. «Мы не видим состава преступления», — добавила Магомедова. Материалы в отношении Драгуна Василеостровский суд рассмотрит 26 марта.



Лена Ваганова,

«Фонтанка.ру»