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От 2 до 7 суток за песню. В Петербурге суд арестами оценил репертуар белорусских активистов

Василеостровский районный суд назначил аресты четверым белорусским активистам за несогласованную акцию на Морской набережной в Петербурге. Решение вынесено 25 марта, рассказали в Объединённой пресс-службе судов.

Поводом для задержания стал опубликованный в соцсетях ролик, на котором активисты поют песню. Во время паузы девушка произносит «Свободу Навальному» и «Жыве Беларусь!». В административных протоколах указано, что «правонарушители на Морской набережной провели публичное мероприятие в виде пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления». Целью акции, с точки зрения полицейских, было «выражение и формирование мнения окружающих в поддержку протестующих в Белоруссии».

Творческое видео оценили по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (проведение несогласованного публичного мероприятия). Суд назначил четверым активистам арест на сроки от 2 до 7 суток. Одного мужчину освободили в зале суда, так как последние два дня он провел в заключении.

26 марта Василеостровский суд рассмотрит материалы в отношении лидера белорусского землячества Владимира Драгуна, его также полиция видит участником ролика. Задержали белорусских активистов 23 марта.

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Комментарии (1)

lamer
Вот без них точно прожыве Беларусь.
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