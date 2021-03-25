От 2 до 7 суток за песню. В Петербурге суд арестами оценил репертуар белорусских активистов

Поводом для задержания стал опубликованный в соцсетях ролик, на котором активисты поют песню. Во время паузы девушка произносит «Свободу Навальному» и «Жыве Беларусь!». В административных протоколах указано, что «правонарушители на Морской набережной провели публичное мероприятие в виде пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления». Целью акции, с точки зрения полицейских, было «выражение и формирование мнения окружающих в поддержку протестующих в Белоруссии».

Василеостровский районный суд назначил аресты четверым белорусским активистам за несогласованную акцию на Морской набережной в Петербурге. Решение вынесено 25 марта, рассказали в Объединённой пресс-службе судов.

Творческое видео оценили по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (проведение несогласованного публичного мероприятия). Суд назначил четверым активистам арест на сроки от 2 до 7 суток. Одного мужчину освободили в зале суда, так как последние два дня он провел в заключении.



26 марта Василеостровский суд рассмотрит материалы в отношении лидера белорусского землячества Владимира Драгуна, его также полиция видит участником ролика. Задержали белорусских активистов 23 марта.

