В парке на юго-западе Петербурга нашли обглоданные животными останки ребёнка

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, специалистам удалось установить примерный возраст человека, которому принадлежат найденные в Южно-Приморском парке останки. Это ребёнок двух-трёх лет, пол на данный момент не установлен. Причина и давность смерти также пока неясны.



Судя по состоянию скелета, его обгладывали животные. Очевидных следов насильственной смерти нет. Проверка, которую проводит Следственный комитет, продолжается.

На скелетированный труп наткнулись дети. На экспертизу отправили четыре пакета, пластиковые бутылки и окурки, которые находились на месте обнаружения тела.