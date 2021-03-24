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В парке на юго-западе Петербурга нашли обглоданные животными останки ребёнка

Экспертиза подтвердила предположение о том, что в парке Красносельского района Петербурга дети обнаружили останки ребёнка. Предположительно ему было не больше трёх лет.

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, специалистам удалось установить примерный возраст человека, которому принадлежат найденные в Южно-Приморском парке останки. Это ребёнок двух-трёх лет, пол на данный момент не установлен. Причина и давность смерти также пока неясны.

Судя по состоянию скелета, его обгладывали животные. Очевидных следов насильственной смерти нет. Проверка, которую проводит Следственный комитет, продолжается.

На скелетированный труп наткнулись дети. На экспертизу отправили четыре пакета, пластиковые бутылки и окурки, которые находились на месте обнаружения тела.

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Комментарии (18)

Policeman
Возможно типичное культовое убийство.
nuga
Убили ребёнка,распили водку,раскурили сигареты и не торопясь ушли,бросив на съедение собакам,даже не закопали,значит не боялись,видимо давно уехали из страны.Локдаун прошлогодний?
AlBerkut
Мораль: не надо мусорить, хабарики выбрасывать где попало...
А вдруг их потом найдут рядом, например, с таким трупом...
И доказывайте потом гражданину следователю, что не убивали никого, а просто свинячили не глядя🤔😱
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